02.01.2022 10:07 Евгений Клочко

На Харьковщине загорелась одежда на мужчине при растопке печи

Инцидент произошел 1 января в Купянске в одном из частных домовладений города.

Фото из открытых источников

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Медики Купянской центральной райбольницы обратились к спасателям и сообщили, что к ним обратился 46-летний мужчина с ожогами. По словам пострадавшего, он пытался разжечь дровяную печь с помощью легковоспламеняющегося вещества, однако на мужчине загорелась одежда.

Пострадавший самостоятельно потушил на себе огонь, поэтому пожарных он не вызывал. Далее пострадавший самостоятельно добрался до больницы.

Напомним, 15 декабря в селе Зидьки 34-летний мужчина получил ожоги после того, как загорелась его постель.