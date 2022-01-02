На Харьковщине загорелась одежда на мужчине при растопке печи

Инцидент произошел 1 января в Купянске в одном из частных домовладений города.
Фото из открытых источников
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
Медики Купянской центральной райбольницы обратились к спасателям и сообщили, что к ним обратился 46-летний мужчина с ожогами. По словам пострадавшего, он пытался разжечь дровяную печь с помощью легковоспламеняющегося вещества, однако на мужчине загорелась одежда.
Пострадавший самостоятельно потушил на себе огонь, поэтому пожарных он не вызывал. Далее пострадавший самостоятельно добрался до больницы.
Напомним, 15 декабря в селе Зидьки 34-летний мужчина получил ожоги после того, как загорелась его постель.
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