    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине загорелась одежда на мужчине при растопке печи
02.01.2022  10:07   Евгений Клочко

На Харьковщине загорелась одежда на мужчине при растопке печи

Инцидент произошел 1 января в Купянске в одном из частных домовладений города.

Пожар Харьков: загорелась одежда мужчины при растопке печи

Фото из открытых источников

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Медики Купянской центральной райбольницы обратились к спасателям и сообщили, что к ним обратился 46-летний мужчина с ожогами. По словам пострадавшего, он пытался разжечь дровяную печь с помощью легковоспламеняющегося вещества, однако на мужчине загорелась одежда.

Пострадавший самостоятельно потушил на себе огонь, поэтому пожарных он не вызывал. Далее пострадавший самостоятельно добрался до больницы.

Напомним, 15 декабря в селе Зидьки 34-летний мужчина получил ожоги после того, как загорелась его постель.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Криминал и происшествия Курение убивает: на Харьковщине мужчина заснул с сигаретой и погиб 01.01 Криминал и происшествия Праздничная ночь закончилась пожаром: под Харьковом еле спасли дедушку (фото) 31.12 Криминал и происшествия На Харьковщине из-за пожара погиб мужчина
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 