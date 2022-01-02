02.01.2022 11:57 Евгений Клочко

Новогоднее застолье под Харьковом закончилось поножовщиной

Пьяный сын во время новогоднего застолья ударил ножом отца в живот и спокойно пошел спать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу нацполиции Харьковской области.

1 января около 12:00 в отдел полиции №1 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение больницы города Волчанска был доставлен 60-летний житель села Васильевка с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Сотрудники полиции установили, что 1 января около двух часов ночи потерпевший вместе со своим сыном распивали алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом в живот. После совершенного 37-летний злоумышленник ушел спать. Утром он увидел отца без сознания и попросил односельчан отвезти пострадавшего в больницу.

Следователями проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос избрания меры пресечения злоумышленнику.