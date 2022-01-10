10.01.2022 18:42 Евгений Клочко

В Харькове на 11 января запланировано отключение электричества: ищите свой адрес

Во вторник, 11 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов четырех районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во вторник, 11 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район:

ул.Броненосца Потёмкина , 1; 1А; 1Б; 4;

, 1; 1А; 1Б; 4; пр.Московский , 94;

, 94; ул.Плехановская , 42А; 42Г; 50; 64;

, 42А; 42Г; 50; 64; пр.Гагарина , 41Б;

, 41Б; пер.Плехановский, 4.

Салтовский район:

в-д.Академика Павлова , 10; 4; 5; 5А; 8; 8А; 8/2;

, 10; 4; 5; 5А; 8; 8А; 8/2; в-д.Марьевский , 10; 12; 12А; 12Б; 3; 4; 5; 5А; 5Б; 6; 6А; 6Б; 8; 9;

, 10; 12; 12А; 12Б; 3; 4; 5; 5А; 5Б; 6; 6А; 6Б; 8; 9; ул.Академика Павлова , 55; 57;

, 55; 57; ул.Бестужева , 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А;

, 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А; ул.Марьевская , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 20А; 22; 26; 28; 3; 30; 30А; 32; 34; 36; 38; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 20А; 22; 26; 28; 3; 30; 30А; 32; 34; 36; 38; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; ул.Никоновская , 7/10; 8А;

, 7/10; 8А; пр-д.Никоновский , 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 18Б; 19; 19А; 20; 20А; 20Б; 21; 21А; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 34; 35; 36; 36А; 37; 39; 4; 43; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 8А; 9; 9А;

, 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 18Б; 19; 19А; 20; 20А; 20Б; 21; 21А; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 34; 35; 36; 36А; 37; 39; 4; 43; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 8А; 9; 9А; ул.Академика Павлова , 118А/2; 120А;

, 118А/2; 120А; ул.Бобруйская , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2В; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 34; 35; 36; 36А; 38; 38А; 39; 4; 40; 41; 42; 44; 46; 47; 47/2; 48; 49; 5; 53; 55; 57; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2В; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 34; 35; 36; 36А; 38; 38А; 39; 4; 40; 41; 42; 44; 46; 47; 47/2; 48; 49; 5; 53; 55; 57; 6; 7; 8; 9; ул.Дидро , 2;

, 2; ул.Ивана Зарудного , 1; 1А; 1Б; 1В; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 3Б; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 43/2; 45; 47; 49/1; 5; 51/52; 53; 55; 57/46; 59; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9;

, 1; 1А; 1Б; 1В; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 3Б; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 43/2; 45; 47; 49/1; 5; 51/52; 53; 55; 57/46; 59; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9; ул.Изюмская, 10; 11; 11/2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

10; 11; 11/2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Магаданская , 9/52;

, 9/52; ул.Парашютистов, 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 32; 32/2; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 42; 42А; 44; 46; 48; 5; 6; 7; 8; 9;

1; 1А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 32; 32/2; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 42; 42А; 44; 46; 48; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Писемского , 15/28; 17/19;

, 15/28; 17/19; ул.Планетная, 7;

7; ул.Сахалинская , 10; 10А; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4А; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;

, 10; 10А; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4А; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9; ул.Шполянская , 13; 27; 31; 68; 78; 80;

, 13; 27; 31; 68; 78; 80; ул.Якутская , 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41А; 42; 43; 44; 45; 46; 47/11; 48; 5; 50; 52; 54; 54А; 55; 56; 58; 6; 60; 64; 7; 70; 76; 8; 82; 84; 9;

, 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41А; 42; 43; 44; 45; 46; 47/11; 48; 5; 50; 52; 54; 54А; 55; 56; 58; 6; 60; 64; 7; 70; 76; 8; 82; 84; 9; пер.Загородный , 16;

, 16; пер.Новый 1-й , 24; 40;

, 24; 40; пер.Писемского , 21; 23; 39;

, 21; 23; 39; пер.Подветренный, 17; 18.

Холодногорский район:

в-д.Усадебный, 1; 10; 12; 14; 16; 18; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 8;

1; 10; 12; 14; 16; 18; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 8; ул.Врубеля , 10; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 26/1; 27; 28; 28А; 3; 3А; 30; 30А; 30Б; 32; 34; 35; 36; 37; 37А; 38; 38А; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 6/1; 61; 61А; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 76А; 77; 79; 81; 87; 87А; 89; 9; 91; 91А; 93; 95; 97; 99;

, 10; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 26/1; 27; 28; 28А; 3; 3А; 30; 30А; 30Б; 32; 34; 35; 36; 37; 37А; 38; 38А; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 6/1; 61; 61А; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 76А; 77; 79; 81; 87; 87А; 89; 9; 91; 91А; 93; 95; 97; 99; ул.Усадебная, 1; 1А; 14А; 14Б; 3; 4; 5; 5/2; 6; 7;

1; 1А; 14А; 14Б; 3; 4; 5; 5/2; 6; 7; ул.Ягодная , 7;

, 7; ул.Яснополянская , 10; 11; 11А; 12; 12А; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31А; 37; 39; 4; 41; 43; 43А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 55А; 55/14; 56; 58; 6; 6А; 60; 62; 64; 66; 66А; 68; 68/16; 7; 7А; 8; 9;

, 10; 11; 11А; 12; 12А; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31А; 37; 39; 4; 41; 43; 43А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 55А; 55/14; 56; 58; 6; 6А; 60; 62; 64; 66; 66А; 68; 68/16; 7; 7А; 8; 9; пер.Белинского , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9А;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9А; пер.Танеева, 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 23; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Центральный район: ул.Астрономическая , 35А; 35Б; 35В; 35 (гараж); 35Д; 35Е; 35Ж; 35И; 35Л;

, 35А; 35Б; 35В; 35 (гараж); 35Д; 35Е; 35Ж; 35И; 35Л; ул.Продольная , 8; 8А;

, 8; 8А; ул.Лесопарковская , 2; 3А; 8;

, 2; 3А; 8; ул.Рудика , 1; 1А; 3; 4; 5; 7; 8; 9;

, 1; 1А; 3; 4; 5; 7; 8; 9; ул.Сумская , 86;

, 86; пер.Лесопарковский 1-й , 1; 10; 12; 3; 6; 7; 8;

, 1; 10; 12; 3; 6; 7; 8; пер.Лесопарковский 2-й, 10А; 14; 4; 5; 6; 7; 8А.

Напомним, 10 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов пяти районов города.