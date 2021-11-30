30.11.2021 09:00 Евгений Клочко

В центре Харькова готовится открытие первого легального казино

Казино "Shangri La" будет находиться на первом этаже пятизвездочного отеля Kharkiv Palace на проспекте Независимости, 2. Открытие запланировано на 5 декабря.

Фото с сайта Vesti.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Kharkiv Today. Владельцем казино является оператор игровых заведений Storm International, который находится в Нидерландах.

Игровое заведение будет иметь несколько залов и 20 столов с классическими играми, такими как: американская рулетка, блэкджек, четыре различные покерные игры и баккару, столы техасского холдема. Кроме этого в залах будут стоять 70 современных лицензированных игровых автоматов от лучших мировых производителей: Novomatic, EGT, Scientific games и IGT.

Режим работы казино - круглосуточный. Зайти и проверить себя на удачу смогут только посетители от 21 года, которые при себе должны иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Как стало известно, за вход придется заплатить эквивалент $100 в гривне по курсу НБУ, которые сразу же можно обменять на игровые фишки. Кроме того, на сайте уже открыта продажа туров в казино стоимостью от $5000 до $25 000.

Стоит напомнить, что первое легальное казино в Украине "Billionaire" открылось в отеле "InterContinental" в центре Киева еще 14 мая нынешнего года.

Владельцем казино является ООО «Биллионаре казино компани», напомним, что именно эта компания получила первую украинскую лицензию на открытие наземного казино от КРАИЛ. Сегодня заведение размещается в пяти больших залах отеля, общая занимаемая площадь превышает 500 квадратных метров.

Справка: 11 августа 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр".

Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы, в том числе и в сети интернет, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн покера.