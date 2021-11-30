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30.11.2021  08:45   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 30 ноября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Алчевских (Артема) (ч/с) до 20:00 30 ноября.

Московский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 30 ноября,
  • пр. Московский, 89 (п. №6, стояк) до 17:00 30 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Танкопия, 31 (п. №5) до 20:00 30 ноября,
  • въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 30 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Маршала Конева, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 30 ноября.

Слободской район:

  • пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №12, спаренный стояк) до 20:00 30 ноября,
  • ул. Ньютона, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 30 ноября,
  • проезд Садовый, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-в до 20:00 30 ноября,
  • ул. Алмазная (ч/с) до 20:00 30 ноября,
  • ул. Лукьяновская (ч/с) до 20:00 30 ноября.

Напомним, 29 ноября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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