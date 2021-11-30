30.11.2021 08:11 Илья Романов

Поваленные деревья и обрывы сетей: последствия непогоды в Харькове

Харьковские коммунальщики всю ночь и утро устраняют последствия непогоды в городе.



Фото из открытых источников

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП «Горсвет», в результате сильных порывов ветра этой ночью возникло порядка 30 аварийных ситуаций.



В частности, по улице Рыбалко, 30 упало дерево и оборвало провода. По проспекту Александровскому, 76 упало сухое дерево и зависло на проводах тролейбусной сети.



Обрывало ветром и сети интернет, один из адресов – перекрёсток улиц Героев Труда и Академика Павлова.





О последствиях непогоды сообщали как харьковчане, позвонив на телефон городской диспетчерской службы "15-62", так и патрульные, спасатели и сами коммунальщики. Работы по устранению последствий продолжаются.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 30 ноября, в Харькове ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, что соответствует I-му, желтому уровню опасности.