Поваленные деревья и обрывы сетей: последствия непогоды в Харькове

Харьковские коммунальщики всю ночь и утро устраняют последствия непогоды в городе.
Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП «Горсвет», в результате сильных порывов ветра этой ночью возникло порядка 30 аварийных ситуаций.
В частности, по улице Рыбалко, 30 упало дерево и оборвало провода. По проспекту Александровскому, 76 упало сухое дерево и зависло на проводах тролейбусной сети.
Обрывало ветром и сети интернет, один из адресов – перекрёсток улиц Героев Труда и Академика Павлова.
О последствиях непогоды сообщали как харьковчане, позвонив на телефон городской диспетчерской службы "15-62", так и патрульные, спасатели и сами коммунальщики. Работы по устранению последствий продолжаются.
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 30 ноября, в Харькове ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, что соответствует I-му, желтому уровню опасности.
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Рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Ноябрь прощается пасмурной погодой, без существенных осадков.
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных.
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