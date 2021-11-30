30.11.2021 08:00

30 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных.

Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». Неудивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».



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В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации.



Этот день – прекрасный повод для смены старых паролей, проверки системы на наличие вирусов, архивации данных, удаления ненужной информации. 1988 год не случайно стал родоначальником праздника: именно тогда была зафиксирована первая массовая эпидемия червя, получившего название по имени своего создателя – Морриса. И специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности.



Провозглашая День, Ассоциация намеревалась напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить внимание производителей и пользователей оборудования и программных средств на проблемы безопасности.



В этом контексте защита информации подразумевает:

– установку антивирусных программ,

– установку межсетевых экранов (Firewall),

– использование трудно определимых паролей,

– социальную инженерию,

– физическую защиту информационных ресурсов и активов и другие меры.

Приметы дня

30 ноября отмечается день памяти святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе этого святого называли Зимоуказателем, поскольку погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если в этот день стоит хорошая погода, то зима будет мягкой. Если на Григория Зимоуказателя стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца. Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.



Существовал обычай «закатывать зиму» — и стар, и млад кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь».

Также в этот день...

В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.



1667 – родился Джонатан Свифт, английский писатель, «папа» Гулливера.



1810 – родился Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия.



1835 – НЕ родился Марк Твен. Марк Твен родился значительно позже. А 30 ноября на свет появился Семюэл Клеменс, сын провинциального судьи. На жизнь мальчик зарабатывал с 12 лет. Сперва в качестве ученика в типографии, после – наборщиком, лоцманом на пароходе, журналистом и даже (это коснулось многих американских писателей) золотоискателем. А теперь – о том, как же все-таки родился Марк Твен. Все предельно просто. В морском деле есть такой термин – «mark twain». Это лоцманское понятие используется при измерении глубины водоема. С той поры, как создатель «Принца и нищего», автор приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна взял себе упомянутый псевдоним, термин «марк твен» можно употреблять в качестве образца глубины писательского дарования.



1872 – в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу. (Шотландия – Англия 0:0)



1874 – родился Уинстон Черчилль, английский государственный деятель, оратор и писатель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах.



1913 – родился Виктор Драгунский, советский актер и писатель-прозаик, автор рассказов для детей («Денискины рассказы»).



1934 – родился Вячеслав Невинный, российский актер, лучший Весельчак У советского кинематографа.



1937 – родился Ридли Скотт, американский режиссер («Чужой», «Гладиатор»).



1939 – началась советско-финская война («зимняя война»).



1954 – в городке Силакауга американского штата Алабама упал метеорит Силакауга. Один из его обломков, вес которого достигала 4 килограммов, а диаметр – 15 сантиметров, травмировал женщину, что стало первым задокументированным случаем попадания небесного тела в человека.



1965 – родился Бен Стиллер, американский комик («Образцовый самец», «Знакомство с Факерами», «Ночь в музее»).



1973 – XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла международную конвенцию о пресечении преступлений апартеида и наказании за него.



1978 – родился Гаэль Гарсия Берналь, мексиканский актер («Сука-любовь», «Че Гевара: Дневники мотоциклиста», «Дурное воспитание»).



1979 – выпущен «The Wall», последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе.



1996 – создана Государственная таможенная служба Украины.



2001 – Роберт Тулз стал первым человеком с полностью искусственным сердцем.



2006 – официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 корпорации «Microsoft».



2013 – произошел незаконный силовой разгон «Беркутом» Евромайдана с целью очищения площади от участников стихийного протеста.

Именины отмечают:

Андрей, Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.