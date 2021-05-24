В Харькове реконструировали трамвайные пути и переезды. Новости Харькова

24.05.2021 15:46

Меньше заторов: Трамвайные пути в Харькове теперь можно переезжать быстрее

В Харькове реконструировали ряд трамвайных путей и переездов.

Директор Департамента инфраструктуры Харьковского муниципалитета Сергей Дульфан сообщил о том, что выполнен капитальный ремонт трамвайной линии по Большой Панасовской - от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, реконструкция трамвайных путей по Плехановской - от дома №114 до Балашовского путепровода и от Балашовского путепровода до Балашовского проезда.

Реконструированы трамвайные переезды Московский проспект – площадь Героев Небесной Сотни и улицами Плехановская и Полевая.

Как отметил Сергей Дульфан, основная часть этих объектов (Плехановская - Полевая, Московский проспект - Полевая) были местом концентрации заторов.

"Реконструкция переездов, благодаря которой повышается скорость проезда транспорта, и работы по расширению проезжей части должны повлиять на интенсивность дорожного движения", - подчеркнул Сергей Дульфан.