Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Меньше заторов: Трамвайные пути в Харькове теперь можно переезжать быстрее
24.05.2021  15:46   

Меньше заторов: Трамвайные пути в Харькове теперь можно переезжать быстрее

В Харькове реконструировали ряд трамвайных путей и переездов.

В Харькове реконструировали трамвайные пути и переезды. Новости Харькова
 
Директор Департамента инфраструктуры Харьковского муниципалитета Сергей Дульфан сообщил о том, что выполнен капитальный ремонт трамвайной линии по Большой Панасовской - от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, реконструкция трамвайных путей по Плехановской - от дома №114 до Балашовского путепровода и от Балашовского путепровода до Балашовского проезда.
 
Реконструированы трамвайные переезды Московский проспект – площадь Героев Небесной Сотни и улицами Плехановская и Полевая.
 
Как отметил Сергей Дульфан, основная часть этих объектов (Плехановская - Полевая, Московский проспект - Полевая)  были местом концентрации заторов.
 
"Реконструкция переездов, благодаря которой повышается скорость проезда транспорта, и работы по расширению проезжей части должны повлиять на интенсивность дорожного движения", - подчеркнул Сергей Дульфан.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  переезды, трамвай, харьков, ремонт, трамвайные пути, рельсы, движение
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Дороги и транспорт На Салтовке началась масштабная реконструкция трамвайных переездов (ФОТО)   19.09 Дороги и транспорт Игорь Терехов: В ближайшие дни мы откроем движение по Московскому проспекту 05.12 Дороги и транспорт На маршруте трамвая №20 реконструировали несколько крупных переездов
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 