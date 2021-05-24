24.05.2021 16:00

Харьковские суровые маршрутки. В сети появились кадры гнилого автобуса (ВИДЕО)

Видео с неисправным маршрутным такси опубликовали 24 мая в сети Интернет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Телеграмм-канале Типичное ХТЗ.

" Всего 9 гришек и вы из точки А переместитесь в точку Б и Вам ещё и ноги помоют. 304 кусок г@вна", - отмечается в сообщении.

На кадрах видео, что в маршрутном такси №304 из дырявой, проржавевшей колесной арки внутрь салона поступает вода. При этом ноги пассажиров, утверждают очевидцы, все мокрые.