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24.05.2021  16:00   

Харьковские суровые маршрутки. В сети появились кадры гнилого автобуса (ВИДЕО)

Видео с неисправным маршрутным такси опубликовали 24 мая в сети Интернет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Телеграмм-канале Типичное ХТЗ.
 
" Всего 9 гришек и вы из точки А переместитесь в точку Б и Вам ещё и ноги помоют. 304 кусок г@вна", - отмечается в сообщении.
 
На кадрах видео, что в маршрутном такси №304 из дырявой, проржавевшей колесной арки внутрь салона поступает вода. При этом ноги пассажиров, утверждают очевидцы, все мокрые.
 
 
Напомним,  8 апреля был подписан Меморандум о намерениях сотрудничества между Харьковским городским советом и турецкой компанией по производству автобусов «Karsan». В течение нескольких лет Харьков планирует закупить около 500 автобусов турецкого производства, которые станут основой для создания в городе муниципального автобусного общественного транспорта. Для городских маршрутов у турецкой компании планируется приобрести 8-метровые и 6-метровые низкопольные автобусы.
 
Тэги:  маршрутки, транспорт, харьков
 
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