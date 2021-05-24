Харьковские суровые маршрутки. В сети появились кадры гнилого автобуса (ВИДЕО)
Видео с неисправным маршрутным такси опубликовали 24 мая в сети Интернет.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Телеграмм-канале Типичное ХТЗ.
" Всего 9 гришек и вы из точки А переместитесь в точку Б и Вам ещё и ноги помоют. 304 кусок г@вна", - отмечается в сообщении.
На кадрах видео, что в маршрутном такси №304 из дырявой, проржавевшей колесной арки внутрь салона поступает вода. При этом ноги пассажиров, утверждают очевидцы, все мокрые.
Напомним, 8 апреля был подписан Меморандум о намерениях сотрудничества между Харьковским городским советом и турецкой компанией по производству автобусов «Karsan». В течение нескольких лет Харьков планирует закупить около 500 автобусов турецкого производства, которые станут основой для создания в городе муниципального автобусного общественного транспорта. Для городских маршрутов у турецкой компании планируется приобрести 8-метровые и 6-метровые низкопольные автобусы.