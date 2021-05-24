24.05.2021 16:19

Внимание! В Харькове три дня не могут найти 12-летнего мальчика (ФОТО)

В Харькове сбежал и исчез несовершеннолетний Никита Иванов.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции вечером 21 мая около в 20:00 Никита Иванов самовольно сбежал из реабилитационного центра в Новобаварском районе.

До настоящего времени мальчик не вернулся.

Поисками Никиты занимаются копы Первого ОП ХРУ №3.

Приметы: рост примерно 173 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, кроссовки красного цвета. При себе имел большую черную сумку.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам ОП №1 ХРУ №3: (057) 370-41-30 (дежурная часть), 0662087544 (ювенальная превенция) или 102.