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24.05.2021  16:19   

Внимание! В Харькове три дня не могут найти 12-летнего мальчика (ФОТО)

В Харькове сбежал и исчез несовершеннолетний Никита Иванов.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции вечером 21 мая около в 20:00 Никита Иванов самовольно сбежал из реабилитационного центра в Новобаварском районе.
 
До настоящего времени мальчик не вернулся.
 
Поисками Никиты занимаются копы Первого ОП ХРУ №3. 
 
Приметы: рост примерно 173 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.
 
Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, кроссовки красного цвета. При себе имел большую черную сумку.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам ОП №1 ХРУ №3: (057) 370-41-30 (дежурная часть), 0662087544 (ювенальная превенция) или 102.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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