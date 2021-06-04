04.06.2021 13:24

У харьковчан появилось больше возможностей добраться до моря

В июне Укрзалізниця добавила поезда, курсирующие из Харькова в Одесу и Бердянск.

Из 11 назначенных в июне новых поездов два будут следовать из Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Укрзалізниці.



Так, с 3 июня запущен давно анонсированный поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса, следующий через Харьков.

Из Лисичанска он будет курсировать через день по нечетным числам: в Харьков прибывает/отправляется в 22:11/22:40, прибытие в Одессу в 12:10.

Из Одессы поезд будет отправляться через день по четным числам: отправление из Одессы в 19:21, прибытие в Харьков в 08.34.



С 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом № 261/262 Харьков - Бердянск. Он будет курсировать в ночное время суток.

Из Харьков он отправляется по нечетным дням в 21:53, прибытие в Бердянск в 7:27.



Из Бердянска выезжает по четным в 19:32, в Харьков прибывает в 04.50.

Ранее РЕДПОСТ писал, что курсирование экспериментальных экспрессов № 93/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков продлено до 24 июня.