19.06.2021 11:15

Отравление в Харькове: в больницы госпитализированы 78 человек

Число отравившихся в ресторанах «Якитория» и «Мафия» за ночь выросло еще на шесть человек.



// city.kharkov.ua

После посещения и заказов еды в ресторанах «Якитория» и «Мафия» в больницы Харькова и области поступили 78 человек, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.



В частности, шесть больных были доставлены этой ночью в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства.



Напомним, что также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больницы №31 и Городской детской клинической больнице №19. Всем был поставлен диагноз - энтероколит.





