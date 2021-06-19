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19.06.2021  11:15   

Отравление в Харькове: в больницы госпитализированы 78 человек

Число отравившихся в ресторанах «Якитория» и «Мафия» за ночь выросло еще на шесть человек.


// city.kharkov.ua

После посещения и заказов еды в ресторанах «Якитория» и «Мафия» в больницы Харькова и области поступили 78 человек, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

В частности, шесть больных были доставлены этой ночью в городскую больницу №3, еще один человек  госпитализирован в Краснокутске по месту жительства.

Напомним, что также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больницы №31 и Городской детской клинической больнице №19. Всем был поставлен диагноз - энтероколит.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове произошло массовое отравление после посещения одного из ресторанов и что ситуация под контролем Игоря Терехова.



 

Тэги:  отравление, харьков
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