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19.06.2021  11:07   

ДТП в Харькове: на перекрестке стукнулись три автомобиля (ВИДЕО)

Авария произошла утром 19 июня.

ДТП Харьков: тройное столкновение на ХТЗ

Утром 19 июня на перекрестке Индустриального проспекта с улицей Библика произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Там столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили механические повреждения, есть ли пострадавшие, неизвестно.

В социальных сетях этот перекресток носит имя LOVEPEREKRESTОK из-за большого количества ДТП.

Харьковские водители винят в этом самих участников дорожного движения.

«Каждый день еду через него. Половина водителей кладёт на знак "стоп". А те, кто по проспекту едут, кладут на ограничение 50 км /час», – написал Iwan.

«Если бы останавливались долбо*** на знак стоп, то аварий там не было бы, знаки видно и обзор там нормальный», – согласен с ним Serg.

Напомним, правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 2 июня примерно в 07:20 на проезжей части проспекта Юбилейного, 32/186. Водитель автомобиля Ravon R4 допустил наезд на женщину.  Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

Тэги:  дтп, харьков
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