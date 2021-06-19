19.06.2021 11:07

ДТП в Харькове: на перекрестке стукнулись три автомобиля (ВИДЕО)

Авария произошла утром 19 июня.

Утром 19 июня на перекрестке Индустриального проспекта с улицей Библика произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Там столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили механические повреждения, есть ли пострадавшие, неизвестно.

В социальных сетях этот перекресток носит имя LOVEPEREKRESTОK из-за большого количества ДТП.

Харьковские водители винят в этом самих участников дорожного движения.

«Каждый день еду через него. Половина водителей кладёт на знак "стоп". А те, кто по проспекту едут, кладут на ограничение 50 км /час», – написал Iwan.



«Если бы останавливались долбо*** на знак стоп, то аварий там не было бы, знаки видно и обзор там нормальный», – согласен с ним Serg.

Напомним, правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 2 июня примерно в 07:20 на проезжей части проспекта Юбилейного, 32/186. Водитель автомобиля Ravon R4 допустил наезд на женщину. Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.