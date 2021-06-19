Аварийное отключение воды в Харькове 19 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 20 июня.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №2) до 20:00 19 июня.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 19 июня.
Основянский район:
пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июня.
Слободской район:
пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 к.1 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня.
Холодногорский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 67-а, 69, ул. Золочевская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 19 июня.
Шевченковский район:
ул. Казахстанская (ч/с), ул. Клочковская, 226-б, ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 20 июня.
Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.
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