19.06.2021 10:32

Аварийное отключение воды в Харькове 19 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 20 июня.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №2) до 20:00 19 июня.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 19 июня.



Основянский район:

пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июня.



Слободской район:

пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 к.1 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня.



Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 67-а, 69, ул. Золочевская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 19 июня.



Шевченковский район:

ул. Казахстанская (ч/с), ул. Клочковская, 226-б, ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 20 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.