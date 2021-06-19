Отравление в Харькове: собственникам ресторанов предложили оплатить лечение пострадавших

Собственникам сети заведений "Якитория" и "Мафия" предлагают компенсировать лечение отравившихся у них посетителей.
Харьковский городской совет предлагает собственникам сети заведений «Якитория» и «Мафия» принять участие в лечении посетителей, которые у них отравились, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский горсовет.
В пресс-службе горсовета уточнили, что в данное время все пациенты лечатся препаратами, которые есть в больницах. Если какие-то препараты отсутствали, их докупали сами больные или их родственники.
В частности, для лечения пациентов необходимы физрастворы, антибиотики и другие лекарства, которые были израсходованы в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов, отметили в мэрии.
Напомним, что на утро 19 июня с отравлением после посещения этих заведений общепита уже госпитализированы 78 человек.
Сегодня звезды обещают успех в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Синоптики обещают солнечное начало длинных выходных. Столбик термометра доползет до +30, осадков не ожидается.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
влажность:
давление:
ветер: