19.06.2021 13:19

Отравление в Харькове: собственникам ресторанов предложили оплатить лечение пострадавших

Собственникам сети заведений "Якитория" и "Мафия" предлагают компенсировать лечение отравившихся у них посетителей.

Харьковский городской совет предлагает собственникам сети заведений «Якитория» и «Мафия» принять участие в лечении посетителей, которые у них отравились, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский горсовет.

В пресс-службе горсовета уточнили, что в данное время все пациенты лечатся препаратами, которые есть в больницах. Если какие-то препараты отсутствали, их докупали сами больные или их родственники.

В частности, для лечения пациентов необходимы физрастворы, антибиотики и другие лекарства, которые были израсходованы в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов, отметили в мэрии.

Напомним, что на утро 19 июня с отравлением после посещения этих заведений общепита уже госпитализированы 78 человек.