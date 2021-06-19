В Харькове – 42 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 19 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом.
42 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 июня составляет 148 252 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Сегодня звезды обещают успех в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Синоптики обещают солнечное начало длинных выходных. Столбик термометра доползет до +30, осадков не ожидается.
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