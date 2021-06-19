19.06.2021 14:20

В Харькове – 42 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 19 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом.



42 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 июня составляет 148 252 человека.



Из них:

3 471 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);

142 786 человек выздоровели (за сутки – 285 человек);

1995 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 128 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

46 – жители Харьковского района (в том числе 42 харьковчанина);

6 – Чугуевского;

4 - Богодуховского;

3 – Изюмского;

2 – Красноградского;

2 - Купянского.