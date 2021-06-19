Главная Новости Харькова Медицина В Харькове – 42 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 19 июня
19.06.2021  14:20   

В Харькове – 42 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 19 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.

Коронавирус в Харькове: статистика на 19 июня

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом.

42 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 июня составляет 148 252 человека.

Из них:

  • 3 471 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 142 786 человек выздоровели (за сутки – 285 человек);
  • 1995 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 128 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 46 – жители Харьковского района (в том числе 42 харьковчанина);
  • 6 – Чугуевского;
  • 4 - Богодуховского;
  • 3 – Изюмского;
  • 2 – Красноградского;
  • 2 - Купянского.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Медицина Борьба с коронавирусом: Харьков - среди самых успешных городов 18.06 Медицина В Харькове – 34 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 18 июня 17.06 Медицина В Харькове – 50 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 17 июня
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 