19.06.2021 14:30

На детском «Металлисте» будут лучшие футбольные поля (ФОТО)

На территории детской футбольной академии «Металлист» обустроят лучшие в Украине поля европейского класса.





Об этом 19 июня во время посещения стадиона «Металлист» и детской академии сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета.



По его словам, сейчас для этого ведутся подготовительные и организационные работы.



«Харьковчане не должны уезжать. Нужно создать комфортные условия для тренировок детей, чтобы они росли, становились профессионалами и играли за ФК «Металлист». Такая задача стоит перед менеджментом, и такую задачу поставили мы перед собой с Александром Владленовичем Ярославским», - отметил Игорь Терехов.



Как сообщил Александр Ярославский, на территории академии расположено 14 полей, которые он в свое время создал. Теперь, по условиям инвестиционного договора, бизнесмен должен их восстановить и эксплуатировать в течение 20 лет. Завершить строительство планируется к ноябрю.



«Восстановление 14 полей ориентировочно будет стоить более 50 млн грн. Это не только поля, но и электронная система, и новейшее освещение. На большом поле высота ворсинок травы будет составлять 60 мм, а на остальных – 40 мм», - рассказал Александр Ярославский.



Также он отметил, что в целом в ФК «Металлист» необходимо вкладывать точно более 5 млн долл. в год, чтобы команда играла в еврокубках.



Кроме того, Игорь Терехов и Александр Ярославский сообщили, что еще решаются имущественные вопросы. В 2016 году база, подтрибунные помещения и здание футбольной академии «Металлист» без полей были спецконфискованы, но не оформлены, как требовалось, на госпредприятие «Харьков Арена». Поэтому все эти годы объекты не имели собственника. Теперь собственность необходимо структурировать, оформить на ГП и передать на баланс города для финансирования и восстановления спортивных объектов.



Игорь Терехов отметил, что ведется ежедневная работа, чтобы распоряжением Кабинета министров собственность перешла к харьковской громаде в кратчайшие сроки.

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