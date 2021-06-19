Карта грязных пляжей: еще одна зона отдыха под Харьковом признана непригодной для купания

Специалисты харьковского лабцентра обновили данные мониторинга состояния воды в водоемах Харькова и области.
По состоянию на 19 июня в вода в трех зонах отдыха под Харьковом непригодна для купания, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной лабцентр.
По результатам лабораторных исследований в воде реки Берестовая в пределах акватории общественного пляжа в г. Красноград и пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, обнаружено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (24000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим купание в этих водоемах не рекомендуется.
В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны акватории общественных пляжей в пгт. Красноград и в пос. Зачепиловка на реке Берестовой, где ранее был обнаружен атиген ротавируса.
Итак, на сегодняшний день непригодны для купания четыре пляжа в Харьковской области.
В течении купального сезона, после получения новых результатов лабораторных исследований, карту будут обновлять.
Напомним, перед началом купального сезона-2921 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
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