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19.06.2021  15:30   

Карта грязных пляжей: еще одна зона отдыха под Харьковом признана непригодной для купания

Специалисты харьковского лабцентра обновили данные мониторинга состояния воды в водоемах Харькова и области.


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По состоянию на 19 июня в вода в трех зонах отдыха под Харьковом непригодна для купания, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной лабцентр.

По результатам лабораторных исследований в воде реки Берестовая в пределах акватории общественного пляжа в г. Красноград и пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, обнаружено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (24000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим  купание в этих водоемах не рекомендуется.

В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны акватории общественных пляжей в пгт. Красноград и в пос. Зачепиловка на реке Берестовой, где ранее был обнаружен атиген ротавируса.

Итак, на сегодняшний день непригодны для купания четыре пляжа в Харьковской области.

  • пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 24 000 при норме не более 5000 на литр)
  • зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестовая (обнаружен антиген ротавируса)
  • зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (выявлен атиген ротавируса, содержание лактозоположительных кишечных палочек 24 000 при норме не более 5000 на литр).

В течении купального сезона, после получения новых результатов лабораторных исследований, карту будут обновлять.

Напомним, перед началом купального сезона-2921 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
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