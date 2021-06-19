19.06.2021 15:30

Карта грязных пляжей: еще одна зона отдыха под Харьковом признана непригодной для купания

Специалисты харьковского лабцентра обновили данные мониторинга состояния воды в водоемах Харькова и области.



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По состоянию на 19 июня в вода в трех зонах отдыха под Харьковом непригодна для купания, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной лабцентр.



По результатам лабораторных исследований в воде реки Берестовая в пределах акватории общественного пляжа в г. Красноград и пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, обнаружено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (24000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим купание в этих водоемах не рекомендуется.



В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны акватории общественных пляжей в пгт. Красноград и в пос. Зачепиловка на реке Берестовой, где ранее был обнаружен атиген ротавируса.

Итак, на сегодняшний день непригодны для купания четыре пляжа в Харьковской области.

пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 24 000 при норме не более 5000 на литр)

зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестовая (обнаружен антиген ротавируса)

зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (выявлен атиген ротавируса, содержание лактозоположительных кишечных палочек 24 000 при норме не более 5000 на литр).

В течении купального сезона, после получения новых результатов лабораторных исследований, карту будут обновлять.

Напомним, перед началом купального сезона-2921 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов.