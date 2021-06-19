19.06.2021 16:42

Крупный конвертационный центр ликвидировали в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

Оборот конвертцентра составлял 100 миллионов гривен.

Правоохранители пресекли деятельность незаконного валютного конвертационного центра, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпогранслужбу.



По имеющимся данным, злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины.

Оборот конвертационого центра составил более 100 млн гривен, причем есть доказательства, что вкладываемые средства были получены преступным путем.





В рамках уголовного производства проведено одиннадцать обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок. По результатам следственных действий обнаружены и изъяты наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1 000 000 гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерная техника, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.



Предварительно правонарушителями нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен. В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.



