Стрельба на парковке в Харькове: водители сражались за свободное место (ФОТО)

Вечером 19 июня в Киевском районе Харькова произошла перестрелка на парковке.
На улице Новоалександровской в Харькове между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места, сообщает РЕДПОСТ с с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Информация об инциденте поступила в полицию 19 июня в 20:36 от пострадавшего.
На парковке по улице Новоалександровской, 54а во время выяснения отношений один из водителей совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону другого мужчины.
Пострадавший, мужчина 1979 года рождения, с ранением стопы доставлен в больницу.
На место выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Харьковского райуправления милиции №1.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в соцсетях распространялась информация, что конфликт произошел из-за того, то припаркованный автомобиль загородил место для зарядок электромобилей.
Напомним, ранее на улице Мира в Харькове 21-летний парень купил пистолет для развлечения и решил проверить его на исправность. Для этого он произвел выстрел вверх в оживленном спальном районе.
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