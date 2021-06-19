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19.06.2021  22:32   

Стрельба на парковке в Харькове: водители сражались за свободное место (ФОТО)

Вечером 19 июня в Киевском районе Харькова произошла перестрелка на парковке.


// Telegram

На улице Новоалександровской в Харькове между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места, сообщает РЕДПОСТ с с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Информация об инциденте поступила в полицию 19 июня в 20:36 от пострадавшего.

На парковке по улице Новоалександровской, 54а во время выяснения отношений один из водителей совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону другого мужчины.

Пострадавший, мужчина 1979 года рождения, с ранением стопы доставлен в больницу.

На место выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Харьковского райуправления милиции №1.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях распространялась информация, что конфликт произошел из-за того, то припаркованный автомобиль загородил место для зарядок электромобилей.

Напомним, ранее на улице Мира в Харькове 21-летний парень купил пистолет для развлечения и решил проверить его на исправность. Для этого он произвел выстрел вверх в оживленном спальном районе.

На парковке Харькова произошла перестрелка

На парковке Харькова произошла перестрелка

На парковке Харькова произошла перестрелка

Тэги:  стрельба, харьков
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