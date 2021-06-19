19.06.2021 22:54

Лужи крови на асфальте: в Харькове мотоцикл врезался в легковушку (ВИДЕО)

Мотоциклиста и его пассажирку с переломами госпитализировали в больницу.



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Вечером 19 июня на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Киргизской произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

По предварительной информации, участниками столкновения стали мотоциклист и автомобиль Suzuki Vitara.

Мотоциклист с пассажиркой врезались в легковушку сзади.

Оба – парень и девушка – в тяжелом состоянии, получили многочисленные травмы. У мужчины открытый перелом ноги.

Медики скорой госпитализировали обоих в больницу.

Напомним, утром 19 июня на перекрестке Индустриального проспекта с улицей Библика столкнулись три легковых автомобиля.



