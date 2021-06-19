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19.06.2021  23:40   

Игорь Терехов о встречах с жителями Харькова: За каждым общением стоят дело и конкретика

В субботу, 19 июня, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с жителями Московского и Холодногорского районов.


// city.kharkov.ua

Игорь Терехов пообщался с жителями ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Тракторостроителей, а также улиц Волонтерской и Полтавский Шлях, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета

Горожане высказали пожелания по развитию внутридомовых территорий, своих районов и города в целом.

«Важно, чтобы был конструктивный диалог. Я благодарен всем за вопросы, которые задают, особенно в сфере ЖКХ, транспорта. В ходе этого постоянного диалога вырабатываются правильные решения, которые нашей команде необходимо реализовать, и все они направлены на улучшение жизни людей. За каждым общением стоят дело и конкретика. Это важно для меня и для людей», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, жители улицы Ахсарова на встрече с Игорем Тереховым просили, чтобы обустроили их двор, и недавно на Алексеевке появился мини-парк Горького.

Источник:   ХГС
 Тэги:  игорь терехов, встреча, харьков
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