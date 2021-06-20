20.06.2021 06:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 20 июня

На небе появятся облака, но осадков синоптики не обещают. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.





Погоду в Харькове будет определять южная и юго-западная периферия антициклона Zoe, поэтому будет жарко и сухо, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +19°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+23C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о продолжающейся стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается низкой, как и в предыдущие дни.



Народные приметы. Если слышится гром, то на несколько дней установится ненастная погода. Грохотание слышится в разных местах - возможно резкое похолодание и град.



Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее.