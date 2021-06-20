Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 20 июня
20.06.2021  06:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 20 июня

На небе появятся облака, но осадков синоптики не обещают. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 20 июня

Погоду в Харькове будет определять южная и юго-западная периферия антициклона Zoe, поэтому будет жарко и сухо, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +19°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+23C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о продолжающейся стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается низкой, как и в предыдущие дни.

Народные приметы. Если слышится гром, то на несколько дней установится ненастная погода. Грохотание слышится в разных местах - возможно резкое похолодание и град.

Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее.

Тэги:  погода в харькове, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 19 июня 18.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 июня 17.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 июня
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 