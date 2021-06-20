20.06.2021 07:12

Троица и день медработника: праздники, традиции, приметы и запреты 20 июня

Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.

День Святой Троицы получил свое название, потому что согласно христианскому вероучению с момента сошествия Святого Духа на апостолов открылась третья ипостась триединого Бога, и во всей полноте началось участие в спасении человека трех лиц божества – Отца, Сына и Святого Духа.

Этот день считается днем рождения Новозаветной Церкви и торжественно празднуется с древнейших времен. На Руси Троицу начали праздновать через 300 лет после крещения князем Владимиром.



На Троицу православные украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.



В Украине праздник Троицы тесно связан с проводами весны и встречей лета – Зелеными праздниками. Неделя перед Троицей называется «зеленой», «клечальной» или «русальной», а три дня перед Троицей и три дня после нее собственно и носят название Зеленой недели. Во время Зеленых праздников цветет овес, люди украшают зеленью и цветами свои дома, девушки плетут венки. А еще, по поверьям, в это время просыпаются мертвецы и выходят из воды русалки. Наши предки еще с дохристианских времен верили, что в это время русалки пытаются утащить человека к себе на дно. Купаться нельзя даже дома. В прошлом три праздничных дня наши предки старались близко не подходить к воде, даже чтобы просто умыться.



В старину после утренней службы начинались массовые народные гуляния, песнопения, хороводы, активные игры и конкурсы на воздухе. Вечером девушки водили хороводы, а парни присматривали себе невест. Девушки из цветов и трав плели венки и пускали по воде. Некоторые венки тайно дарились избранникам в знак любви.

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Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека - при рождении младенца - непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.

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Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.

На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию — выражение солидарности с Африкой, в которой находится большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие. Согласно данной резолюции Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев — 20 июня.



Сегодняшняя дата — это констатация факта: войны на земле не прекращаются. Также это и констатация международных соглашений, на которых основываются защита беженцев и проявление уважения к стойкости духа и мужеству беженцев во всем мире.



Всемирный день беженцев 2021 года посвящен силе инклюзии. Его девиз: Вместе мы можем достичь всего.



Общий опыт COVID-19 показал нам, что мы добьемся успеха, только если будем действовать сообща. Поэтому кампания ООН, посвященная Всемирному дню беженцев, в этом году призывает к более широкому включению беженцев в систему здравоохранения, образования и спорта. Только совместными усилиями мы сможем восстановиться после пандемии.

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Всемирный день защиты слонов в зоопарках – международный день, призванный обратить внимание мировой общественности на права слонов, содержащихся в зоопарках, и ставящий перед собой конечной целью освободить всех этих величественных животных из неволи. Отмечать ежегодно, 20 июня, Всемирный день защиты слонов в зоопарках было предложено защитниками прав животных из организации «В защиту животных». В настоящее время День является неофициальным, но организаторы очень надеются, что это в скором времени произойдет, и Организация Объединенных Наций придаст ему официальный статус.



Также в этот день...



В 1578 году английский исследователь Мартин Фробишер объявил Гренландию владением короны, назвав ее «Западной Англией».



1793 – американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.



1815 – появился на свет Жак Оффенбах, французский композитор.



1861 – родился Фредерик Хопкинс, английский биохимик, открывший витамины А и D.



1907 – у входа в Университетский сад Харькова был открыт памятник памятник основателю Харьковского Императорского университета, ученому, просветителю, инженеру и общественному деятелю Василию Каразину.



1926 – в Москве появились первые советские такси. 15 итальянских «фиатов» и французских «рено» можно было легко узнать по непременной ярко-желтой полосе на кузове машины и фирменной одежде водителей: кожаным куртке и шлему... Упраздненные после революции как «буржуазное явление», таксомоторы вернулись на столичные улицы по воле Моссовета. «Для возобновления института платных перевозок» – так объяснили свое решение власти...



1927 – родился Вячеслав Котеночкин, советский режиссер-мультипликатор, автор знаменитых мультфильмов: «Ну, погоди!», «Лягушка-путешественница», «Баня», «Старая пластинка» и других.



1932 – родился Роберт Рождественский, советский поэт.



1934 – родился Юрий Визбор, бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист.



1940 – родился Владимир Коренев, актер театра и кино, тот самый Ихтиандр из «Человека-амфибии».



1945 – в Москву было доставлено Знамя Победы, водруженное в Берлине над зданием германского парламента (рейхстага) незадолго до капитуляции гитлеровской Германии.



1949 – американская теннисистка Гаси Моран на Уимблдонском турнире стала причиной громкого скандала. Именно представительница США стала первой женщиной на теннисном корте, позволившей себе одеть настолько короткую юбку, что из-под нее зрители на секунду заметили коротенькие штанишки. Фото Моран в скандальном наряде обошло газеты и журналы по всему миру.



1950 – родился Лайонел Ричи, американский поп-исполнитель.



1963 – создана «горячая линия» между СССР и США.



1967 – родилась Николь Кидман, австралийско-американская актриса.



1968 – родился Роберт Родригес, американский кинорежиссер мексиканского происхождения («От заката до рассвета»).



1991 – парламент Германии принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.



1993 – совершен первый пробный железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем.



Именины отмечают: Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.