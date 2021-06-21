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21.06.2021  11:21   

Рыбный браконьер наловил кошачьей радости на 14 тысяч гривен

На Оскольском водохранилище задержан мужчина, который нанес более 14 тысяч гривен ущерба рыбному хозяйству.

На Оскольском водохранилище задержан мужчина, который нанес более 14 тысяч гривен ущерба рыбному хозяйству.

Государственные инспекторы рыбоохраны выявили очередное грубое нарушение Правил рыболовства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

17 июня в пять часов утра на Оскольском водохранилище возле села Сенькин Купянского района задержан мужчина, рыбачивший с лодки запрещенной снастью – двумя лесковыми сетками. Он успел поймать больше 250 рыбешек – плоскирку, плотву, уклейку, красноперку, леща – обьщим весом 5,5 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 14 042 грн.

На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, водные биоресурсы и лодка изъяты до решения суда.

Напомним, в мае государственные инспекторы зафиксировали три нарушения правил рыболовства за сутки.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
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