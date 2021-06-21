21.06.2021 11:43

ДТП в Харькове: на узкой улице спального района грузовик потерял кузов (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 21 июня на Салтовке.

Утром 21 июня на улице Гарибальди в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, сообщает РЕДПОСТ о ссылкой на соцсети.

На повороте у крупногабаритного автомобиля опрокинулся тентованный кузов.

Пострадавших в аварии нет.

Напомним, в это же утро прицеп фуры перегородил проспект Льва Ландау в Харькове.