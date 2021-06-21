ДТП в Харькове: на узкой улице спального района грузовик потерял кузов (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 21 июня на Салтовке.
Утром 21 июня на улице Гарибальди в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, сообщает РЕДПОСТ о ссылкой на соцсети.
На повороте у крупногабаритного автомобиля опрокинулся тентованный кузов.
Пострадавших в аварии нет.
Напомним, в это же утро прицеп фуры перегородил проспект Льва Ландау в Харькове.
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21 июня в 6 часов 32 минуты по Киеву наступит астрономическое лето.
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