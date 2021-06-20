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20.06.2021  10:53   

В Харькове – 17 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 20 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.

Коронавирус в Харькове: статистика на 20 июня

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом.

17 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 июня составляет 148 284 человека.

Из них:

  • 3 477 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 142 857 человек выздоровели (за сутки – 71 человек);
  • 1950 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 45 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 24 – жители Харьковского района (в том числе 17 харьковчан);
  • 6 – Чугуевского;
  • 1 – Богодуховского;
  • 1 – Лозовского.

Напомним, за предЫдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, умерло 6 человек.


За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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