В Харькове – 17 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 20 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом.
17 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 июня составляет 148 284 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, за предЫдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, умерло 6 человек.
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