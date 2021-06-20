20.06.2021 10:53

В Харькове – 17 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 20 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.





За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом.



17 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 июня составляет 148 284 человека.



Из них:

3 477 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);

142 857 человек выздоровели (за сутки – 71 человек);

1950 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 45 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

24 – жители Харьковского района (в том числе 17 харьковчан);

6 – Чугуевского;

1 – Богодуховского;

1 – Лозовского.

Напомним, за предЫдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, умерло 6 человек.



