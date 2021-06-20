Аварийное отключение воды в Харькове 20 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Мира, 32 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 20 июня;
б-р Ивана Каркача, 4-а (п. №2) до 20:00 21 июня.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №1) до 17:00 20 июня;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 138-б (п. №4, стояк) до 17:00 21 июня.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 20 июня;
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 46 до 20:00 21 июня;
ул. Ощепкова, 11 (п. №2, стояк) до 21:00 21 июня.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 31 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня.
Слободской район:
пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня;
пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 22 июня.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пер. 23 Августа, 3 (спаренный стояк) до 20:00 20 июня.
Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.
Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
На небе появятся облака, но осадков синоптики не обещают. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.
Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.
влажность:
давление:
ветер: