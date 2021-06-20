20.06.2021 09:57

Аварийное отключение воды в Харькове 20 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Мира, 32 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 20 июня;

б-р Ивана Каркача, 4-а (п. №2) до 20:00 21 июня.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №1) до 17:00 20 июня;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 138-б (п. №4, стояк) до 17:00 21 июня.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 20 июня;

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 46 до 20:00 21 июня;

ул. Ощепкова, 11 (п. №2, стояк) до 21:00 21 июня.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 31 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня.



Слободской район:

пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня;

пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 22 июня.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 20 июня.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пер. 23 Августа, 3 (спаренный стояк) до 20:00 20 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.