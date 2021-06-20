Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: такси с пассажиром врезалось в мощный спецтранспорт (ВИДЕО, ФОТО)
20.06.2021  11:51   

ДТП в Харькове: такси с пассажиром врезалось в мощный спецтранспорт (ВИДЕО, ФОТО)

В ночь на 20 июня в Харькове автомобиль такси врезался в автолестницу, меняющую рекламные конструкции.


// Telegram

Около половины второго ночи 20 июня автомобиль такси врезался в автолестницу, меняющую рекламные конструкции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Столкновение произошло в районе зданий 24-25 по улице Шевченко, недалеко от сервисного центра МВД.

В ночное время рабочие на платформе с автолестницей проводили замену рекламного баннера, когда в них врезался автомобиль службы OnTaxi.

По словам свидетелей, в аварии пострадали девушка - пассажирка такси и один из рабочих. Медики скорой госпитализировали обоих в больницу.

Официальная информация уточняется.

Напомним, вечером 19 июня на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Киргизской произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Suzuki Vitara.

ДТП Харьков: такси врезалось в автолестницу рабочих, меняющих рекламный баннеръ

ДТП Харьков: такси врезалось в автолестницу рабочих, меняющих рекламный баннер

ДТП Харьков: такси врезалось в автолестницу расклейщиков рекламы

ДТП Харьков: такси врезалось в автолестницу расклейщиков рекламы

ДТП Харьков: такси врезалось в автолестницу рабочих, меняющих рекламный баннер

ДТП Харьков: такси врезалось в автолестницу рабочих, меняющих рекламный баннер

 

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.06 Криминал и происшествия Лужи крови на асфальте: в Харькове мотоцикл врезался в легковушку (ВИДЕО) 19.06 Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: на дороге в Старый Салтов перевернулся КамАЗ (ВИДЕО) 19.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: на перекрестке стукнулись три автомобиля (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 