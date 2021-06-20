ДТП в Харькове: такси с пассажиром врезалось в мощный спецтранспорт (ВИДЕО, ФОТО)

В ночь на 20 июня в Харькове автомобиль такси врезался в автолестницу, меняющую рекламные конструкции.
Около половины второго ночи 20 июня автомобиль такси врезался в автолестницу, меняющую рекламные конструкции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Столкновение произошло в районе зданий 24-25 по улице Шевченко, недалеко от сервисного центра МВД.
В ночное время рабочие на платформе с автолестницей проводили замену рекламного баннера, когда в них врезался автомобиль службы OnTaxi.
По словам свидетелей, в аварии пострадали девушка - пассажирка такси и один из рабочих. Медики скорой госпитализировали обоих в больницу.
Официальная информация уточняется.
Напомним, вечером 19 июня на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Киргизской произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Suzuki Vitara.
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