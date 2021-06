19.06.2021 19:35

День музыки в Харькове: сплав, шествие и концерты на трех десятках площадок. ПРОГРАММА

В понедельник, 21 июня, День музыки превратит Харьков в одну большую концертную площадку.



// Фото предоставлено организаторами

21 июня в Харькове состоится традиционный День Музыки – после карантинного 2020-го фестиваль вернется на улицы и площади, в парки и скверы, клубы, кафе, торговые центры, театры, музеи, соборы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов фестиваля.

Главная изюминка этого года — Музыкальное шествие в центре города. Участники шествия соберутся на площади Конституции и в 19:00 пройдут по Сумской к Зеркальной струе. «Наше музыкальное шествие – это большая открытка для города, в которой мы признаемся ему в любви, — объясняет организатор шествия Генек Томашко. — Мы собрали для этого певцов, музыкантов, актеров, клоунов и перформеров. Вместе с ними мы пройдем по центральной улице и сыграем мелодии и песни, которые подготовили специально для этого случая».

Еще одна неожиданность программы этого года – Музыкальный сплав. Исполнители этно, играя на экзотических музыкальных инструментах, проплывут по реке Лопань от Бурсацкого спуска до сквера «Стрелка», где в 18:45 устроят концерт на воде.

Вход на все события, как всегда, свободный.

ПРОГРАММА ДНЯ МУЗЫКИ В ХАРЬКОВЕ

Квест Encounter

(зеркальная струя)

11:30–14:30 Музыкальный квест от ENcounter



Акустический газон Pakufuda

(пр. Независимости 1)

12:00–13:00 Достоевский FM

13:00–14:00 Rohata Zhaba

18:30–19:30 Jah Pre

19:30–20:00 фиалка



Heisenberg Pub

(пр. Науки, 50)

13:00 Джем + чай

15:00 Звуки на кухне

16:00 Брикулець

17:00 Рогатая Лягушка

18:00 ЧиЯЛюстра

19:30 Sheetel and stuff

21:00 OI Fusk



Харьковская государственная академия дизайна и искусств и театр «Публицист»

(ул. Искусств, 11)

14:00–18:00 Ярмарка художественных работ студнетив ХДАДМ

14:00–17:00 Владимир Поникаровский (5 AM Lab): Генеративный эмбиент на модульном синтезаторе

17:00–18:00 Выступления студентов ХДАДМ

17:30–18:00 Елена Свирина, гитара, вокал (Харьков)

18:00–18:30 Kharkiv BeatBox School и Саша Шай

18:30–19:00 Эстрадно-духовой оркестр «Мелодии Вселенной» Детской музыкальной школы №6 им. В.Н. Лысенко (Харьков)

19:00–19:45 Spiel De Trois, tango-jazz (Харьков)

20:00–20:30 Саша Малацковська, клавиши, вокал (Харьков)

20:30–21:00 «Хочу собаку!», клавиши, вокал (Харьков)

21:00–21:40 «Krapka; KOMA», электроника, вокал (Львов)



"Добрая Артель" - кафе-магазин здорового питания,

(пр. Науки 52, вход со двора)

15.00–19.00 Людмила Урбан - Рева.



7-й склад

(ул. Скрипника, 7)

15.00 Doстоевсkий FM

16:30 Mitsuki

18.00 Sheetel



1898ArtSpace

(ул. Полтавский шлях, 29)

15:00 Открытый микрофон

18:30 Полина Рувинская, стихи

19:00 Ольга Бабий, скрипка

20:00 VR перформанс



Art-Club Zeppelin Castle

(улица Марьинская, 6)

15:00–15:45 Механизм

16:00–16:50 Los mapachables

17:00–17:45 Soul of rain

18:10–18:55 Инверсия

19:10–19:50 Ницше плакал

20:10–21:00 Самолет

21:10–21:55 Кощей

22:10–22:45 Ярослав Мысык



Люк x Plan B x Дом Культуры

(двор ул. Сумская, 76а)

15:00–17:00 Произошла поэзия

Александр Кудь, Виталий Помазан, Артем Эльф, Роман Шемигон, Фандорина, Марья Терция



19:15-22:00 Музыкальная шкатулка

19:15-19:45 Джон Дир

20:00–20:30 Лейкоциты

20:45-21:15 Мальчик Паж

21:30–22:00 Парк встрече



15:00–19:00 Утренник от Дома Культуры

Презентация проекту Дома культуры, построение шалаша и игры во дворе. К концу локации:настольные игры, турнир по шахматам и место для общения и тайн.

15:00–22:00 Выставка "Подозрительные лица"

Дресс-кроссинг, барахолка и своп-шоп от Slow Market. Фудкорт от Fire и Port Wine Bar



ХНАТОБ

15:30–16:30 Fusion Connect

18:30–19:00 Медные Перцы

19:15-19:45 Original Roots Orchestra

20:00–20:30 Оркестр ХАИ

20:45-21:15 Хорал Зелье

21:30–22:00 Agata Vilchyk group



Квиз IceQuiz, Rock Pub "СТЕНА"

(ул. Рымарская, 13)

15:30–17:30 Музыкальный квиз от ICEquiz



Лекторий Дня музыки в Харькове 2021

Накипело,

(улица Свободы, 7/9, бизнес-центр «Параллель’50», первый этаж)

16:00–16:30 «"Болеро" Равеля:а что, так можно было?!» - Ольга Ксендзовская, мультиинструменталистка и перформанска.

16:45-17:15 «Пятая симфония Бетховена как сеанс психотерапии» - Игорь Приходько, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории музыки ДАМ им. М. Глинки

17:30–18:00 «История о том, как музыка стала видимой» - Екатерина Лозенко, кандидат искусствоведения, музыкальный менеджер KharkivMusicFest



Сад Харьковского литмузея

(ул. Багалия, 6)

16:00 Хожа

16:40 Senin

17:20 Александр с Новосёловка



Minin Art Hub

(пер Симферопольский, 6)

16:20 Открытый микрофон

18:00 Дима Джи (Хангдрам)

18:40 Раг Тал

19:30 ShamanaShum

20:10 All The Same

20:50 ShamanaShum

21:10 All The Same



Aesthete hostel

(ул. Алчевских, 44Б во дворе)

17:00 Чтение харьковских поэтов

19:00 исполнительница Фиалка

19:30 группа MantraMi

20:00 исполнительница Iris Forest



Цветная Капуста Хаб,

(ул. Конторская, 16 открытая площадка Пень во дворе)

17:00–17:30 Детская театральная постановка арт-хаба Цветная Капуста "Василий и железная труба"

17:30–18:30 Classical Underground

18:30–19:30 BusiCama

19:30–21:00 MORJ

21:00–22:00 Олег Каданов, Витя Кондратов с проектом "Саргазм"



«Стекляшка»

(ул. Сумская, 39, метро «Университет»)

17:00–17:30 Приличное Предложение

17:45-18:15 Fever

18:30–19:00 EngineOn

19:15-19:45 Печаль любимого блогерa

20:00–20:30 The Beatches

20:45-21:15 TV DANGERS

21:30–22:00 Sedoykot.band



TeCafé,

(ул. Куликовская, 15)

17:00–22:00

Пахикара

Síjúadé

Vasilisa

Sleepwalker

Radio K.A.O.S.



Кафе "Кристалл", зеленая терраса Crystal Lounge & bar

(ул. Сумская, 35)

17:30–19:00 Dima Khomenko / Jazzy Electro & Disco (vinyl only)

19:00–20:30 Аlex Mezh / Disco & Funk (vinyl only)

20:30–22:00 Sasha Antipov / Funk & Hip Hop

22:00–23:30 Ashim / Electo Funk & Disco Funk & Disco House



Сцена у памятника Шевченко

(ул. Сумская, 37)

17:45-18:15 Jah Pre

18:30–19:00 Stolen Moments

19:15-19:45 Maryland

20:00–20:30 Bangton

20:45-21:15 Кабарэ ДУР

21:30–22:00 WiseGuyz



Клуб песенной поэзии им. Ю.Визбора

(улица Жен Мироносиц, 10, Дом ученых)

18:00–21:00 Песенная поэзия с Николаем Черновым, Светланой Мисаки, Евгением Фридляндом, Ниной Карбуевою, Владимиром Фоменко, Ирина Федорова, Оксаной Кошелев, Владимиром мокрые, Светланой Ефремовой-Мельник, Юлия Ширмер Татьяной Беззубкиною, Юрием Черкашиным, Лариса Французова, Леонидом Толпыго Ириной Гапкаловою, Сергеем МЕРЧАНСКАЯ, Татьяной Гончаровой, Александром Янов, Александрой Пулевой, Сергеем Дорофеевым, Галиной Пашков, Владимиром Харченко, Викторией Шевченко, Валерием Степановым, Ольгой Подлесный, Михаил Босини.

21:00 ХОР. Песни хором со зрителями.

Музыкальный сплав

(Бурсацкий спуск)

18:00 начало сплава от Бурсацкого моста

18:45 финиш сплава у сквера «Стрелка» (возле Памятника Святому апостолу Андрею Первозванному)

18:45–19:15 Концерт на воде.



Музыкальное шествие

(площадь Конституции)

18:30 сбор

19:00 начало шествия



Студия детского рисунка D16 art lab

(ул. Сумская, 67)

19:00 DJ Yoda

20:00 DJ Kovarsky

21:00 DJ VEXLER

2:000-21: 00 мастер-класс для всех желающих с печатной графики от Эдуарда Балулу



Бар Коктейлька

(ул. Сумская, 60)

19:00 DJ Felix Dart

20:30 DJ Nail

22: 00DJ Kiptilov



Gorcafe 1654

(площадь Конституции 2/2)

19:00-20:00 solo & guitar Dari & Den (Дария Куликовская и Денис Рыбальченко)

20:00-21:00 music band ЭйПрохожий

21:00-22:00 music band BusiCama

Twinkle Coffee Shop

(ул Сумская, 53)

20:00 Ваня Брикулець



Мята pre party bar

(пер. Отакара Яроша, 20)

19:00 Pre-party People

20:30 DJ Adelina Zu

22:00 DJ Ivan Schtug



Дом Культуры / "Живот" Ночной клуб

(ул. Куликовская, 6)

20:00-03:00 RVSTG Community:

Letov (live), Isaac Knife (live), Technodead, Anch0us, Asket, Panghoud



Винный Бар

(пер. Армянский, 2)

21:00 Артур Ленивенко, Александра Петракова