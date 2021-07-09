09.07.2021 12:17

На "Гоптовке" водитель грузовика попытался съесть наркотики

Порошкообразное вещество обнаружил пес-таможенник в автомобиле, следовавшим на территорию Российской Федерации.

Об этом корреспондентам РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковской таможни. По информации ведомства, во время таможенного досмотра грузового автомобиля, следовавшего в РФ, сотрудники таможни, с помощью служебной собаки обнаружили у водителя порошкообразное вещество в нескольких тайниках.

По прибытию сотрудников СБУ таможенники провели осмотр транспортного средства, в результате был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета. Водитель пытался ранее его съесть, однако оставил свою затею и выплюнул на асфальт. Позже за пассажирским сидением в кабине водителя был обнаружен еще один бумажный сверток с каннабисом.

В отношении водителя составлен протокол, порошок и "травку" изъяли.

Напомним, на "Гоптовке" служебный пес таможни обнаружил наркотические вещества в пищевой приправе водителя-дальнобойщика