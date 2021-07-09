Главная Новости Харькова Общество Как в парке Горького отметят Ивана Купала: программа
09.07.2021  11:59   

Как в парке Горького отметят Ивана Купала: программа

11 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоится празднование Ивана Купала.


// РЕДПОСТ

На всех локациях ЦПКиО имени М. Горького с 10 утра до 10 вечера пройдут мероприятия праздника «Купальские веселья», сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе парка.

В атмосферу народного праздника гости парка погрузятся прямо у входа: на Центральной аллее пройдут мастер-классы по плетению купальских венков.

Вечером на главной сцене пройдет концерт группы «Євшан зилля», а завершится праздник молодежной дискотекой.

Программа праздника
Главная сцена
12.00–13.00 Детская развлекательная программа «В поисках цветка папоротника»
13.00–13.40 Кукольное представление
14.00–15.30 Детской оркестр «Паникур»
16.00–17.00 Лаборатория профессора Траута
17.00–19.00 Семейный интерактивный спектакль «Приключения Питера Пена»
19.00–20.00 Концерт группы «Євшан зилля»
20.00–22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея
12.00–20.00 Аквагрим, био-тату
13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска»
12.00–20.00 Мастер-класс по плетению купальских венков
15.00–18.00 Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки
15.00–18.00 Мастер-класс по глиняной свистульке
13.00–18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь»

Озеро
18.00–19.00 Соло на саксофоне

Французский парк
17.00–18.00 Романтический концерт фортепиано
19.00–20.00 Вокальная лаунж-программа

Логово Билли Кида
12.00–19.00 Гончарная мастерская
13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

Ретро-парк
16.00–20.00 Звучит музыка
17.00–18.00 Праздничный концерт хора «Слобожане»

Детский парк
15.00–17.00 Праздник мороженого

Напомним, в парке Горького создали новую локацию - зону буккроссинга. Каждый желающий может взять книгу и прочитать ее прямо в парке. Мини-библиотеку можно пополнить и своими книгами.

Источник:   парк Горькього
 Тэги:  парк горького, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Общество Отдавая - бери. В парке Горького установили мини-библиотеку 14.06 Культура и Туризм Красота в парке Горького (ФОТО)   11.06 Общество Парк Горького посетили более 15 миллионов человек  
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 