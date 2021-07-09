09.07.2021 11:59

Как в парке Горького отметят Ивана Купала: программа

11 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоится празднование Ивана Купала.



// РЕДПОСТ

На всех локациях ЦПКиО имени М. Горького с 10 утра до 10 вечера пройдут мероприятия праздника «Купальские веселья», сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе парка.

В атмосферу народного праздника гости парка погрузятся прямо у входа: на Центральной аллее пройдут мастер-классы по плетению купальских венков.

Вечером на главной сцене пройдет концерт группы «Євшан зилля», а завершится праздник молодежной дискотекой.

Программа праздника

Главная сцена

12.00–13.00 Детская развлекательная программа «В поисках цветка папоротника»

13.00–13.40 Кукольное представление

14.00–15.30 Детской оркестр «Паникур»

16.00–17.00 Лаборатория профессора Траута

17.00–19.00 Семейный интерактивный спектакль «Приключения Питера Пена»

19.00–20.00 Концерт группы «Євшан зилля»

20.00–22.00 Молодежная дискотека



Центральная аллея

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату

13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска»

12.00–20.00 Мастер-класс по плетению купальских венков

15.00–18.00 Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки

15.00–18.00 Мастер-класс по глиняной свистульке

13.00–18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь»



Озеро

18.00–19.00 Соло на саксофоне



Французский парк

17.00–18.00 Романтический концерт фортепиано

19.00–20.00 Вокальная лаунж-программа



Логово Билли Кида

12.00–19.00 Гончарная мастерская

13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»



Ретро-парк

16.00–20.00 Звучит музыка

17.00–18.00 Праздничный концерт хора «Слобожане»



Детский парк

15.00–17.00 Праздник мороженого

Напомним, в парке Горького создали новую локацию - зону буккроссинга. Каждый желающий может взять книгу и прочитать ее прямо в парке. Мини-библиотеку можно пополнить и своими книгами.