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09.07.2021  11:44   

О строительстве зоны отдыха на Салтовке расскажут в реальном режиме

Благоустройство дворового пространства в «квадрате» многоэтажек пройдет в 606 микрорайоне.

Строительство зоны отдыха на Валентиновской
 
Строительные работы по обустройству придворовой территории начались по улице Валентиновской, 41, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского  городского головы Семена Сироту.
 
По словам Семена Сироты, во дворе многоэтажного жилого дома появится новое игровое пространство для маленьких харьковчан.
 
«Все этапы строительства будем освещать», — пообещал заместитель мэра.
 
Ранее РЕДПОСТ писал о современной локации для отдыха, открытой на улице Самолетной, 11, в Основянском районе. Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями. Также на этой территории были размещены площадки для занятий различными видами спорта, установлены лавки, урны, организована площадка для выгула собак.

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Тэги:  детская площадка, харьков
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