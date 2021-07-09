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09.07.2021  11:27   Евгений Клочко

«MONATIK» перекроет движение транспорта в Харькове

В связи с проведением концерта «MONATIK» в районе ОСК "Металлист" будет запрещено движение транспорта.

В Харькове «MONATIK» перекроет движение транспорта у "Металлиста"
 
Об этом корреспондентам РЕДПОСТ сообщили в Департаменте инфраструктуры.  Движение транспорта в пер. Власовском и на ул. Храмова будет запрещено с 17:00 до 24:00 9 июля.
 
Также возможно перекрытие подземного перехода между станциями «Спортивная» и «Метростроителей». Об этом заявили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
 
Напомним, ранее мы сообщали, что движение транспорта на участке улицы Куликовской будет запрещено две недели по среда и четвергам.
Тэги:  харьков, движение транспорта
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