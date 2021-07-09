09.07.2021 11:27 Евгений Клочко

«MONATIK» перекроет движение транспорта в Харькове

В связи с проведением концерта «MONATIK» в районе ОСК "Металлист" будет запрещено движение транспорта.

Об этом корреспондентам РЕДПОСТ сообщили в Департаменте инфраструктуры. Движение транспорта в пер. Власовском и на ул. Храмова будет запрещено с 17:00 до 24:00 9 июля.

Также возможно перекрытие подземного перехода между станциями «Спортивная» и «Метростроителей». Об этом заявили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Напомним, ранее мы сообщали, что движение транспорта на участке улицы Куликовской будет запрещено две недели по среда и четвергам.