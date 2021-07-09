«MONATIK» перекроет движение транспорта в Харькове

В связи с проведением концерта «MONATIK» в районе ОСК "Металлист" будет запрещено движение транспорта.
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Интересы могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Собрав все силы в кулак, сосредоточьтесь на решении самой важной задачи.
Рабочая неделя завершится 30-градусной жарой, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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