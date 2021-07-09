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09.07.2021  10:59   

Маленькое чудо: в харьковском дельфинарии родился дельфиненок (фото)

В харьковском дельфинарии случилось настоящее чудо! В праздник Ивана Купала родился дельфинёнок.


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Об этом журналистам РЕДПОСТ сообщили в дельфинарии NEMO. За последний месяц, это уже второй малыш рождённый в Харькове, отмечают сотрудники дельфинария.
 
Весь коллектив с нетерпением ждал появления нового члена дельфиньей семьи, а ветеринары вели тщательное наблюдение за мамой. 
 
Главный тренер харьковского дельфинария Инна Миронова отмечает, что Майя (мама новорождённого дельфина) и детёныш чувствуют себя хорошо. Во время беременности, самка находилась под наблюдением специалистов, которые следили за её питанием и самочувствием. 
 
Также ведущий тренер рассказывает, что Майя очень заботливая и любящая мама, она знакомит новорождённого со стаей и плавает рядом со своим детенышем. За эти дни, Майя ни на минуту не отплывала от своего малыша.
 
Однако, такой позитивной  новости радуются не все. 
 
Так, в интернете участились сообщения от одной зоорадикальной группы о том, что «к дельфинам в дельфинариях негуманно относятся, там  они «мучаются» и поэтому не рождаются». Несмотря на это, в сети дельфинариев отмечают: это 40-ой дельфинёнок, который родился в сети украинских дельфинариев. Многие из них уже подросли и сами стали родителями. Такая регулярность в появлении потомства говорит о благополучии, заботе и комфортных условиях обитания дельфинов.
 
Мировые экологи и ветеринарные специалисты в области изучения морских млекопитающих утверждают, что ежегодное появление потомства - это хороший знак и свидетельство того, что дельфины обитают в благоприятных условиях. А позитивная динамика рождения малышей в сети NEMO связана с разнообразным сбалансированным питанием и правильным уходом за дельфинами со стороны тренеров и ветеринаров.

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Тэги:  харьков, дельфинарий
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