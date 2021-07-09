К жителям Салтовки тепло пойдет по новым трубам (фото)

В рамках к подготовки к отопительному сезону на Салтовке идет масштабная перекладка труб теплосетей.
Сейчас сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят работы на перекрёстке улиц Гвардейцев Широнинцев и Салтовского шоссе, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Коммунальщики уложили 1200 метров предизолированной трубы. Трубопровод обеспечивает подачу горячей воды и тепла более, чем в 300 домов Салтовского жилмассива.
Монтаж трубы планируют закончить к концу недели, а благоустройство после реконструкции – к концу месяца.
Всего же во время подготовки к отопительному сезону в Московском районе запланирована перекладка 5,6 км магистральных труб.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Новобаварском филиале КП «ХТС» проходит строительство новой тепловой сети протяженностью полтора километра с использованием труб разного диаметра.
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