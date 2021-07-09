09.07.2021 10:28

К жителям Салтовки тепло пойдет по новым трубам (фото)

В рамках к подготовки к отопительному сезону на Салтовке идет масштабная перекладка труб теплосетей.



// РЕДПОСТ

Сейчас сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят работы на перекрёстке улиц Гвардейцев Широнинцев и Салтовского шоссе, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Коммунальщики уложили 1200 метров предизолированной трубы. Трубопровод обеспечивает подачу горячей воды и тепла более, чем в 300 домов Салтовского жилмассива.



Монтаж трубы планируют закончить к концу недели, а благоустройство после реконструкции – к концу месяца.



Всего же во время подготовки к отопительному сезону в Московском районе запланирована перекладка 5,6 км магистральных труб.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Новобаварском филиале КП «ХТС» проходит строительство новой тепловой сети протяженностью полтора километра с использованием труб разного диаметра.