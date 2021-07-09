Главная Новости Харькова ЖКХ К жителям Салтовки тепло пойдет по новым трубам (фото)
09.07.2021  10:28   

К жителям Салтовки тепло пойдет по новым трубам (фото)

В рамках к подготовки к отопительному сезону на Салтовке идет масштабная перекладка труб теплосетей.


// РЕДПОСТ

Сейчас сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят работы на перекрёстке улиц Гвардейцев Широнинцев и Салтовского шоссе, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Коммунальщики уложили 1200 метров предизолированной трубы. Трубопровод обеспечивает подачу горячей воды и тепла более, чем в 300 домов Салтовского жилмассива.

Монтаж трубы планируют закончить к концу недели, а благоустройство после реконструкции – к концу месяца.

Всего же во время подготовки к отопительному сезону в Московском районе запланирована перекладка 5,6 км магистральных труб.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Новобаварском филиале КП «ХТС» проходит строительство новой тепловой сети протяженностью полтора километра с использованием труб разного диаметра.

Перекладка труб теплосетей идет на Салтовке

Перекладка труб теплосетей идет на Салтовке

Перекладка труб теплосетей идет на Салтовке

Перекладка труб теплосетей идет на Салтовке

Тэги:  хтс, отопительный сезон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 ЖКХ В харьковских многоэтажках модернизируют систему теплоснабжения 02.07 ЖКХ Новая магистраль доставит тепло в дома жителей Новобаварского района   29.06 ЖКХ В центре Харькова – масштабная замена тепломагистрали (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 