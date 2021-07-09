09.07.2021 10:12

Малолетних попрошаек убрали с улиц Харькова

Двух несовершеннолетних девочек, который попрошайничали в Шевченковском районе Харькова, обнаружили сотрудники Ювенальной полиции.

Под присмотром старшей сестры две девочки просили деньги у прохожих, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службы Патрульной полиции.

Ювеналы обнаружили их «за работой» и выяснили информацию о семье юных попрошаек.

По результатам проведенных мероприятий полицейские составили в отношении матери детей протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а в отношении их старшей сестры - протокол по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Также с девушкаи и матерью проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем.

Ранее мы писали о том, как правоохранители составили протоколы об административных нарушениях на родителей школьниц, которые пьяными тусили на Стрелке.