Малолетних попрошаек убрали с улиц Харькова

Двух несовершеннолетних девочек, который попрошайничали в Шевченковском районе Харькова, обнаружили сотрудники Ювенальной полиции.
Под присмотром старшей сестры две девочки просили деньги у прохожих, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службы Патрульной полиции.
Ювеналы обнаружили их «за работой» и выяснили информацию о семье юных попрошаек.
По результатам проведенных мероприятий полицейские составили в отношении матери детей протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а в отношении их старшей сестры - протокол по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
Также с девушкаи и матерью проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем.
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