02.07.2021 12:27

Новая магистраль доставит тепло в дома жителей Новобаварского района

В Новобаварском филиале КП «ХТС» проходит строительство новой тепловой сети протяженностью полтора километра с использованием труб разного диаметра.



РЕДПОСТ

Новую теплотрассу протяжённостью 1,5 километра строят в рамках проекта с Мировым банком, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Также на этом участке будут ликвидированы 5 старых котельных с заменой их на 6 тепловых пунктов, которые обслуживают 9 домов и отоплением, и горячей водой. В реконструкцию попадают дома на ул. Каширской, 12, ул. Семинарской, 46, 57 А, Б, ул. Григоровской, 86Б

«Идет комплексная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Выполняются работы по перекладке как магистралей, так и внутриквартальных тепловых сетей. Помимо этого, выполняются работы по проекту с Мировым банком. Также предприятие готовит внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к предстоящему отопительному сезону», – рассказал Начальник Новобаварского филиала КП «ХТС» Вадим Хорольский.



По его словам, в программу реконструкции в рамках проекта с Мировым банкам включили дома, отопление в которых осуществлялось с помощью котлов, установленных еще в 60-х годах прошлого века. Соответственно, КПД у них было низкое, на выработку тепла тратилось много электроэнегрии и газа.

Поэтому и приняли решение погасить котельные в районе, для того чтобы запитать эти дома от магистральных теплосетей, от ТЭЦ-5.

Вместо простых постов управления внутридомовой системы в домах установят новое современное оборудование индивидуального теплового пункта. Это позволит предприятию ХТС экономить энергоресурс, предоставлять более качественную услугу и, соответвенно, в будущем удерживать тариф, как ранее было анонсировано исполняющим обязанности Харьковского городского головы Игорем Тереховым.



Работы планируют завершить до 15 сентября. В рамках этого проекта всего будут отремонтированы около трех километров теплотрассы. Установят 9 тепловых пунктов, которые будут обслуживать 18 домов, 2 ведомства и 1 учреждение.

Напомним, коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» проводит в центре города масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов.

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