15.12.2022 09:37 Рита Парфенова

Із евакуації до Харкова повернулися дельфіни та морський котик (відео)

До Харківського дельфінарію повернулися дельфіни та ластоногі, яких довелося евакуювати через війну.



izvestia.kharkov.ua

Серед тих, хто вже повернувся — дельфіни Злата та Луна, морський котик Боб та морська левиця Йолка, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Харьковские известия».



«Ми довго на це чекали, ми мріяли про це. Тож були дуже щасливі повернути їх. Вони поставилися до цього дуже спокійно. Вони одразу не впізнали нас, бо ми довго не бачилися. Ми провели кілька тренувань із ними. Трохи поплавали, почухали, погладили, і вони зрозуміли, що вони вдома», - розповів старший тренер морських ссавців дельфінарію Влад Літневський.

Загалом з Харькова було евакуйовано сімох дельфінів, а також двох морських котиків та морську левицю - спочатку до Одеського дельфінарію, а згодом чотирьох дельфінів вдалось відправити до Румунії.



Зараз ссавці утримуються у меньшому, ніж основний, басейні, тому решту дельфінів повертати поки що не планують.