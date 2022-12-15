15.12.2022 08:58 Рита Парфенова

Ворог бив ракетами С-300 по Куп’янську

Військові рф продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ. Він додав, що протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано.



Близько 23.45 год у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані.

Також протягом доби окупанти наносили удари по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

Нагадаємо, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.