Харків на ранок 15 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 14 по 15 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 грудня.
У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій адміністративній будівлі. Інформація про подію надійшла о 06:00. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 06:10 вогонь вдалось локалізувати, о 10:50 ліквідувати. Рятувальники працювали постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів.
За минулу добу на пожежах, що трапилась з побутових причин загинуло двоє людей. Події трапились у Індустріальному та Слобідському районах Харкова. Також вогнеборці врятували 1 чоловіка на пожежі, що трапилась у м. Валки Богодухівського району.
Загалом за добу з 14 по 15 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 280 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
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