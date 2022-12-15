15.12.2022 08:14 Рита Парфенова

Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Противник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше п’ять населених пунктів Харківщини.

Зазначається що військові рф обстріляли позиції наших військ в районах населених пунктів:

Червона Зоря,

Красне,

Стариця,

Дворічна,

Новомлинськ.