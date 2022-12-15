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15.12.2022  08:14   Рита Парфенова

Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Противник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше п’ять населених пунктів Харківщини.

Зазначається що військові рф обстріляли позиції наших військ в районах населених пунктів:
Червона Зоря,
Красне,
Стариця,
Дворічна,
Новомлинськ.

Нагадаємо, раніше ми писали що у країні-агресорці наближується загальна мобілізації після нового року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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