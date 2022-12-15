Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Противник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше п’ять населених пунктів Харківщини.
Зазначається що військові рф обстріляли позиції наших військ в районах населених пунктів:
Червона Зоря,
Красне,
Стариця,
Дворічна,
Новомлинськ.
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Сьогодні зірки обіцяють наповнити день феєрією емоцій. Компліменти (особливо щирі) вітаються як ніколи – їхня дія буде воістину чарівною.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
В Україні сьогодні відзначається День працівників суду, а у світі – неофіційно – День чаю.
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