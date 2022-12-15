15.12.2022 07:30 Рита Парфенова

15 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні сьогодні відзначається День працівників суду, а у світі – неофіційно – День чаю.

Професійне свято суддівських встановлено Указом Президента України у 2000 році.



До сучасної системи судових органів України входять:

Конституційний Суд України, який вирішує питання щодо відповідності законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення норм Конституції та законів України.

суди загальної юрисдикції, які утворюються, як правило, за територіальним принципом та розглядають усі цивільні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.

арбітражні суди, які розглядають справи щодо господарських правовідносин.

До речі, для Харкова сьогодні подвійне суддівське свято. Саме цього дня, 15 грудня 1867 року у Харкові було відкрито «судово-світові установи». Світові судді обиралися повітовими земськими зборами. Окрім дільничних суддів – для повіту та м. Харкова – обрано почесних мирових суддів. Місто спочатку ділилося на чотири судово-світові ділянки. Потім, 1867 року, їх стало п'ять, а на початку XX століття – шість.



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Щорічно 15 грудня у всіх країнах, що утримують статус провідних світових виробників чаю, відзначається Міжнародний день чаю з метою привернення уваги урядів та громадян до проблем продажу чаю, взаємозв'язку між продажами чаю та становищем працівників чайних виробництв, невеликих виробників та споживачів.



Рішення відзначати Міжнародний день чаю саме 15 грудня було ухвалено після неодноразового обговорення у багатьох міжнародних організаціях та профспілках на протязі Всесвітнього громадського форуму, що проходив у 2004 році в Мумбаї, та у 2005 році в Порті Алегрі, Бразилія. Відповідно, Міжнародний день чаю переважно відзначають країни, в економіці яких стаття про виробництво чаю займає одне з головних місць – це Індія, Шрі Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, В'єтнам, Індонезія, Кенія, Малайзія, Уганда, Танзанія.

Прикмети дня

15 грудня відзначається день пророка Авакума. Цього дня було прийнято молитися за міцний сон, відганяти від хати нічниць (нечисту силу, яка лякає ночами дітей) і читати змови проти безсоння.



Цього дня не слід веселитися, влаштовувати свята та вечірки. Вважається, що ті, хто в день Авакума голосно сміється і радіє, тому через якийсь час доведеться відчайдушно плакати.



Категорично заборонено розповідати про свої плани чи ділитися секретами, влаштовувати застілля. Це загрожує особистими проблемами.



Не варто зістригати нігті та волосся, інакше можна вкоротити свій вік.



Не можна старі речі вішати в одну шафу з новими. У народі кажуть, що на того, хто не послухається, чекають фінансові складнощі.

Також цього дня

1654 року метеорологічний офіс, розміщений у Тоскані, почав записувати щоденну температуру.



1791 – у США вступив у дію Білль про права – десять поправок та доповнень до конституції 1787 року, які законодавчо закріпили основні цивільні права (свобода совісті, слова та друку, зборів та носіння зброї).



1832 – народився Ґюстав Ейфель, французький інженер-будівельник. Всесвітню славу набув спорудження вежі до виставки 1889 року в Парижі.



1852 – народився Антуан Анрі Беккерель, французький фізик, який відкрив радіоактивне випромінювання, лауреат Нобелівської премії.



1922 – народився Алан Фрід, американський ді-джей. У 1952 році ввів в обіг слово «рок-н-рол».



1939 – в Атланті, США, пройшла прем'єра фільму «Віднесені вітром».



1939 – у США вироблено першу партію нейлону.



1949 – народився Дон Джонсон, американський актор («Поліція Майамі», «Детектив Неш Бріджес») та співак.



1950 – у Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. – Всесвітня митна організація).



1964 – У Канаді прийнято державний прапор із кленовим листом.



1965 – відбулася перша в історії стикування двох космічних кораблів на орбіті: «Джеміні-6» та «Джеміні-7».



1966 - відкрито супутник Сатурна Янус, який раз на чотири роки змінюється орбітою з іншим супутником, Епітемеєм.



1970 – вперше на іншу планету (Венеру) здійснив посадку космічний апарат - радянська міжпланетна станція "Венера 7".



1972 – народився Стюарт Таунсенд, ірландський актор («Голова у хмарах», «Теорія хаосу», «Свідок на весіллі»).



1973 – американська психіатрична асоціація оголосила, що гомосексуалізм не є психічним захворюванням.



1979 – народився Адам Броді, американський актор («Містер і місіс Сміт», «Тут курять», «У країні жінок», «Дзвінок»).



1998 – встановлено рекордний вік, коли було видалено молочний зуб. Американці Мері Норман видаляють зуб у віці 82 364 дні.



1999 – у Японії було вироблено найважчий історія злиток золота – вагою 200 кг.



2000 – зупинено 3-й енергоблок ЧАЕС. Чорнобильську атомну електростанцію повністю вивели з роботи.



2006 – перший випробувальний політ найновішого винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 «Лайтнінг» II



2009 – відбувся перший випробувальний політ найновішого літака Boeing 787 Dreamliner.

2018 – відновлена автокефальна помісна Православна церква України (утворилася 988-го)

Іменини відзначають:

Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Маргарита, Марія, Матвій, Матрона, Мірра, Микола, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.