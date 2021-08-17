17.08.2021 17:58

В Харькове на Новых Домах открылась новая детская площадка

В рамках благоустройства в Харькове дворы обустраивают детскими площадками.

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , новый игровой комплекс открыт по улице Танкопия 11/2. где проживает более 740 человек.

Вокруг площадки проложены пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. Поставлены скамейки, элементы декора. 12 игровых элементов - горки, качели и т.д. - расположены на резиновом и песчаном покрытиях. Предусмотрена локация и для детей с особенными физическими возможностями. Здесь же расположено и спортивное оборудование из 7 элементов.

Любители мини-футбола так же порадуются новому полю. Не будет пустовать, уверены инициаторы проекта, и трехметровый панна-корт.

Детвора уже опробовала все конструкции. Говорят, в восторге от новой площадки .

Напомним, ранее мы писали о том, что новая зона отдыха появится в Харькове в исторической части улицы Сумской.

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