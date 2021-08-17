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17.08.2021  17:58   

В Харькове на Новых Домах открылась новая детская площадка

В рамках благоустройства в Харькове дворы обустраивают детскими площадками.

В Харькове на улице Танкопия 11/2 открылась новая детская площадка
 
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, новый игровой комплекс открыт по улице Танкопия 11/2. где проживает более 740 человек.
 
Вокруг площадки проложены пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. Поставлены скамейки, элементы декора. 12 игровых элементов - горки, качели и т.д. - расположены на резиновом и песчаном покрытиях. Предусмотрена локация и для детей с особенными физическими возможностями. Здесь же расположено и спортивное оборудование из 7 элементов.
 
Любители мини-футбола так же порадуются новому полю. Не будет пустовать, уверены инициаторы проекта, и трехметровый панна-корт. 
 
Детвора уже опробовала все  конструкции.  Говорят, в восторге от новой площадки .
 
Напомним, ранее мы писали о том, что новая зона отдыха появится в Харькове в исторической части улицы Сумской.

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Тэги:  детская площадка, игровой комплекс, харьков, зона отдыха
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