09.07.2021 17:36

В ночь на Ивана Купала в Харькове появился необычный новорожденный (подробности, фото)

Назвали девочку Иванка, от мамы далеко не отходит, держится ее хвоста.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



В Харьковском дельфинарии бэбибум. Здесь в течение нескольких недель родилось двое дельфинят.



Один дельфиненок родился наутро после ночи на Ивана Купала, 7 июля, а его старший брат или сестра (пока это еще неизвестно) родился на праздник Троицы, 20 июня, сообщает Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)В Харьковском дельфинарии бэбибум. Здесь в течение нескольких недель родилось двое дельфинят.Один дельфиненок родился наутро после ночи на Ивана Купала, 7 июля, а его старший брат или сестра (пока это еще неизвестно) родился на праздник Троицы, 20 июня, сообщает РЕДПОСТ

Рассказывает Владислав Литневский, тренер морских млекопитающих Харьковского дельфинария:

- 20 июня у нас родилось малышка, это девочка. Ее назвали Наоми. Мы стараемся выбирать красивые и необычные имена. Ее мама Кики. Чувствует она себя хорошо. На сегодняшний день Наоми уже заметно прибавила в весе, в размерах. Она очень активна. Ее хорошо приняла наша стая. Второй малыш родился на Ивана Купала. Буквально вчера мы заметили, что это девочка. И по поводу этого праздника назвали ее Иванкой. Ближайшие 4 года дельфинята будут рядом с родителями, это очень важно для их воспитания, и вообще для родственных отношений в стае.



- Возникает вопрос, кто же папа ?!



- У нас 2 мальчика, это Зевс и Белый. И у них с самками отношения были, трудно вообще сказать. У Маи был Зевс, а Кики была замечена в отношениях с Белым. Сейчас у нас 8 взрослых дельфинов и 2 малютки. Две белухи - Пломбир и Снежка. А вообще в нашей сети "Немо" уже 40 дельфинов.

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