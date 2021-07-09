09.07.2021 17:36
В ночь на Ивана Купала в Харькове появился необычный новорожденный (подробности, фото)
Назвали девочку Иванка, от мамы далеко не отходит, держится ее хвоста.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
В Харьковском дельфинарии бэбибум. Здесь в течение нескольких недель родилось двое дельфинят.
Один дельфиненок родился наутро после ночи на Ивана Купала, 7 июля, а его старший брат или сестра (пока это еще неизвестно) родился на праздник Троицы, 20 июня, сообщает РЕДПОСТ
.
Рассказывает Владислав Литневский, тренер морских млекопитающих Харьковского дельфинария:
- 20 июня у нас родилось малышка, это девочка. Ее назвали Наоми. Мы стараемся выбирать красивые и необычные имена. Ее мама Кики. Чувствует она себя хорошо. На сегодняшний день Наоми уже заметно прибавила в весе, в размерах. Она очень активна. Ее хорошо приняла наша стая. Второй малыш родился на Ивана Купала. Буквально вчера мы заметили, что это девочка. И по поводу этого праздника назвали ее Иванкой. Ближайшие 4 года дельфинята будут рядом с родителями, это очень важно для их воспитания, и вообще для родственных отношений в стае.
- Возникает вопрос, кто же папа ?!
- У нас 2 мальчика, это Зевс и Белый. И у них с самками отношения были, трудно вообще сказать. У Маи был Зевс, а Кики была замечена в отношениях с Белым. Сейчас у нас 8 взрослых дельфинов и 2 малютки. Две белухи - Пломбир и Снежка. А вообще в нашей сети "Немо" уже 40 дельфинов.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости