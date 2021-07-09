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09.07.2021  17:12   

Футбол. Стали известны первый соперник и расписание поединков харьковского "Металлиста"

Харьковский "Металлист" стартует в Первой лиге выездным матчем с "Альянсом".


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК Металлист, прошла жеребьевка календаря чемпионата Первой лиги сезона 2021/2022.
 
Базовым днем 1-го тура станет 25 июля. "Металлист" откроет чемпионат в Сумах матчем с "Альянсом" из Липовой Долины.
 
Во 2-м туре желто-синие втретят в Харькове футбольный клуб "Ужгород".
 
Профессиональная футбольная лига проводила жеребьевку календаря, отталкиваясь от утвержденного на Конференции ПФЛ списка участников чемпионата. Пока в списке значатся 16 клубов, включая "Минай" и "Николаев". При этом необходимо учесть, что до старта сезона состав Первой лиги еще может измениться: "Минай" остается с шансами на сохранение места в УПЛ, а "Николаев" ранее заявил о желании понизиться во Вторую лигу.
 
Календарь "Металлиста" в первом круге чемпионата (указаны базовые дни туров):
  1. 1 тур. 25 июля. "Альянс" (Липовая Долина) — "Металлист".
  2. 2 тур. 31 июля. "Металлист" — "Ужгород".
  3. 3 тур. 8 августа. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Металлист".
  4. 4 тур. 14 августа. "Минай" — "Металлист".
  5. 5 тур. 22 августа. "Металлист" — "Оболонь" (Киев).
  6. 6 тур. 28 августа. "Волынь" (Луцк) — "Металлист".
  7. 7 тур. 5 сентября. "Металлист" — "ВПК-Агро" (Вишневое).
  8. 8 тур. 11 сентября. "Краматорск" — "Металлист".
  9. 9 тур. 18 сентября. "Металлист" — "Полесье" (Житомир).
  10. 10 тур. 26 сентября. "Кривбасс" (Кривой Рог) — "Металлист".
  11. 11 тур. 2 октября. "Металлист" — "Нива" (Тернополь).
  12. 12 тур. 6 октября. "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) — "Металлист".
  13. 13 тур. 10 октября. "Металлист" — "Николаев".
  14. 14 тур. 16 октября. "Агробизнес" (Волочиск) — "Металлист".
  15. 15 тур. 23 октября. "Металлист" — "Подолье" (Хмельницкий).
Наопгним, ранее украиский эксперт спрогнозировал харьковскому Металлисту чемпионство Украины.
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков, расписание
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