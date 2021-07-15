Главная Новости Харькова Власть Арсен Аваков не планирует баллотироваться в мэры Харькова
15.07.2021  17:40   

Арсен Аваков не планирует баллотироваться в мэры Харькова

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.


//facebook.com
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь информационное агентство "Интерфакс-Украина", у Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова.
 
О том, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова, сообщил источник, близкий к Авакову.
 
"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - отметил собеседник агентства.
 
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.
 
Как сообщалось, 13 июля глава МВД Украины Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел. "За" проголосовал 291 народный депутат.
 
Источник:   Интерфакс-Украина
 Тэги:  аваков, выборы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.08 Криминал и происшествия Министр назвал «гастролерами» и нападавших и пострадавших при нападении на автобус под Харьковом 26.11 Власть Геннадий Кернес: «500 активистов Авакова хотели сделать президенту в Харькове «коридор позора» 25.10 Власть На сайте электронных петиций появилось требование к президенту осудить требование американских конгрессменов-демократов
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 