15.07.2021 17:40
Арсен Аваков не планирует баллотироваться в мэры Харькова
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.
//facebook.com
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь информационное агентство "Интерфакс-Украина", у Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова.
О том, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова, сообщил источник, близкий к Авакову.
"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - отметил собеседник агентства.
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.
Как сообщалось, 13 июля глава МВД Украины Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.
Напомним, ранее мы писали о том, что 15 июля Верховная Рада поддержала отставку
министра внутренних дел. "За" проголосовал 291 народный депутат.
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