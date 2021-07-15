15.07.2021 17:40

Арсен Аваков не планирует баллотироваться в мэры Харькова

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь информационное агентство "Интерфакс-Украина", у Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова.

О том, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова, сообщил источник, близкий к Авакову.

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - отметил собеседник агентства.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.

Как сообщалось, 13 июля глава МВД Украины Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел. "За" проголосовал 291 народный депутат.