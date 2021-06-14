14.06.2021 11:47

Благотворительный концерт для сбора средств на лечение пройдет в Харькове

В Харькове собирают средства на лечение Анастасии Доценко, которая борется за жизнь с лимфомой Ходжкина.



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В помощь Анастасии Доценко, которая борется за жизнь с лимфомой Ходжкина, в Харькове пройдет благотворительный концерт, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Духовно-просветительский центр «Фома»

Концерт пройдет сегодня, 14 июня, в 18:30 в Центре «Фома» на ул. Университетцской, 10.

В концерте примут участие:

Средняя группа народного художественного коллектива Хор «Скворушка» (руководитель и дирижер Алина Ткаченко, концертмейстер Оксана Цуранов);

Хор Свято-Покровского монастыря (регент Марина Даценко)

Молодежный хор храма Петра и Павла (регент Елена Ястреб)

Группа Art Nova

другие талантливые юные исполнители города Харькова

Благотворительный взнос 100 грн.

Все собранные средства пойдут на лечение Анастасии Доценко Help Nastia Dotsenko / Допомога Насті Доценко.

Анастасия Доценко, студентка 3-го курса ХНУ им. Каразина, борется со вторым рецидивом лимфомы Ходжкина. Ранее Настя проходила лечение в Германии и аутотрансплантацию в Турции. Теперь Анастасии предстоит аллотрансплантация (от донора) в Турции. Эта процедура стоит около $100 000. Перед этим необходимо пройти терапию препаратом «Нивелумаб», а это еще $ 14 000. Лечение рака уже обошлось девушке в 99 тысяч евро и плата за предстоящие процедуры стала неподъемной для семьи суммой.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 4149 4390 1966 7850 (для переводов из Привата)

Crédit agricole: 5288 0600 2300 0587 (для переводов из любого другого банка)

ANASTASIIA DOTSENKO



