Благотворительный концерт для сбора средств на лечение пройдет в Харькове

В Харькове собирают средства на лечение Анастасии Доценко, которая борется за жизнь с лимфомой Ходжкина.
В помощь Анастасии Доценко, которая борется за жизнь с лимфомой Ходжкина, в Харькове пройдет благотворительный концерт, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Духовно-просветительский центр «Фома»
Концерт пройдет сегодня, 14 июня, в 18:30 в Центре «Фома» на ул. Университетцской, 10.
В концерте примут участие:
Благотворительный взнос 100 грн.
Все собранные средства пойдут на лечение Анастасии Доценко Help Nastia Dotsenko / Допомога Насті Доценко.
Анастасия Доценко, студентка 3-го курса ХНУ им. Каразина, борется со вторым рецидивом лимфомы Ходжкина. Ранее Настя проходила лечение в Германии и аутотрансплантацию в Турции. Теперь Анастасии предстоит аллотрансплантация (от донора) в Турции. Эта процедура стоит около $100 000. Перед этим необходимо пройти терапию препаратом «Нивелумаб», а это еще $ 14 000. Лечение рака уже обошлось девушке в 99 тысяч евро и плата за предстоящие процедуры стала неподъемной для семьи суммой.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк: 4149 4390 1966 7850 (для переводов из Привата)
Crédit agricole: 5288 0600 2300 0587 (для переводов из любого другого банка)
ANASTASIIA DOTSENKO
День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь, ночью и утром туман. Днем кратковременный дождь, гроза.
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