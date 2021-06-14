14.06.2021 11:59

Государственный регистратор переписал недвижимости на миллионы гривен

В ходе следствия выяснилось, что госрегистратор не единожды злоупотреблял своим служебным положением.



Государственный регистратор переписал недвижимости на миллионы гривен



Об этом РЕДПОСТ стало известно в Харьковской областной прокуратуре.

По словам правоохранителей, в 2019 году государственный регистратор одного из сельсоветов Богодуховского района за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал за одной из гражданок право собственности на нежилые помещения подвального и цокольного этажа в жилом доме общей площадью более 167 кв. м. Также, без наличия правоустанавливающих документов внес изменения в государственный реестр прав на недвижимое имущество, а именно увеличил площадь помещения. В итоге госрегистратор осуществил незаконное отчуждение помещений, находящихся в собственности территориальной громады Харькова, чем нанес ущерб почти на 1 млн. гривен.

Кроме того, в 2020 году аналогичным образом государственный регистратор внес изменения в госреестр прав и зарегистрировал право собственности за той же женщиной на недвижимое имущество, а именно на здание общей площадью более 500 кв. м, чем нанес ущерб государству в сумме почти на 2 млн грн.

Так, 09.06.2021 года сообщено о подозрении женщине по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

А на следующий день уже государственному регистратору сообщение о подозрении по факту злоупотребления служебными полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Санкцией статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, один из частных нотариусов Харьковского городского нотариально округа, ненадлежащим образом выполняя предусмотренные законом полномочия госрегистратора, допустил служебную халатность.