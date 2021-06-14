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14.06.2021  12:01   

В Харькове заминировали торговый центр

В торговом цеентре на Салтовке эвакуируют поветителей


// Telegram

Утром 14 июня поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра Караван на улице Героев Труда, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Посетелей и персонал торгового центра эвакуировали.

В пресс-службе Нацполиции факт минирования ТРЦ подтвердили, уточнив, что сообщение о взрывчатке в правоохранители получили в 9.55.

Пиротехники Нацпролиции ищут взрывчатку в здании центра и на прилегающей территории.

Тэги:  минирование, харьков
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